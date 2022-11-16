«Мегафон» запустил сети 2G и 4G в небольших поселениях Красноярского края

«Мегафон» сообщил о том, что первым из операторов запустил сети 2G и 4G в деревне Малкас, также мобильная связь появилась еще в двух близлежащих селах Покровка и Восток. Теперь у жителей небольших поселений Абанского района Красноярского края появилась возможность пользоваться цифровыми сервисами и стабильными голосовыми звонками.

Малкас расположен в более чем в 200 км от Красноярска, в восточной части края, к западу от реки Абан. Деревня была основана в 1918 г. и тогда носила название Чувашская. Сегодня это одно из немногих мест компактного проживания чувашей в регионе, где сохраняются традиции и самобытность этого народа. Например, в Малкасинском сельском клубе ежегодно проводится праздник чувашской культуры «Уяв», который собирает жителей окрестных деревень. Теперь поделиться с родными и друзьями яркими фотографиями в национальных костюмах или выложить в соцсети видео с народными песнями и плясками сельским жителям будет значительно проще – ведь скорость мобильного интернета в Малкасе сейчас сопоставима с городской – в среднем 30 Мбит/с.

Появление 4G на этой территории значительно упростит решение бытовых и рабочих задач. Например, сельчанам не нужно будет идти пешком, чтобы передать показания счетчиков – теперь это можно сделать по телефону, электронной почте или в мобильном приложении. Школьники, которые ездят на учебу в соседнее село Самойловка, всегда будут на связи с родителями, а в сильные холода и метели смогут подключаться к урокам дистанционно. Записаться в поликлинику, подать заявку на получение справки на «Госуслугах», оформить налоговый вычет – все эти и многие другие вопросы местные жители теперь будут решать проще и быстрее с помощью смартфона. Также им стали доступны современные технологии звонков, в том числе VoLTE, отличающаяся особо чистым звуком, мгновенным соединением и возможностью одновременно разговаривать и пользоваться интернетом.

Строительство сети шло в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с Министерством цифрового развития и районной администрацией.

«Когда мы разрабатываем технические решения для строительства телеком-объектов в малых населенных пунктах, то всегда стараемся найти оптимальный вариант, чтобы обеспечить качественное покрытие на максимальной территории. В этом случае наши инженеры изучили радиоусловия местности и установили в Малкасе базовую станцию на 50-метровой вышке, что позволило дополнительно запустить связь в близлежащих селах Покровка и Восток. В общей сложности доступ к современным телеком-сервисам получили более 250 человек», – отметил Андрей Ким, директор «Мегафона» в Красноярском крае.