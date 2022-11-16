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Села Тамбовской области начали подключать к широкополосному доступу в интернет

Более 1,5 тыс. жителей села Столовое Тамбовской области впервые получили доступ к оптоволоконному интернету. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Подключить высокоскоростной интернет МТС в частном доме могут все желающие жители села. Скорость передачи данных посредством оптоволоконной линии связи составляет 100 Мбит/с.

Компания МТС запустила пилотный проект в селе Столовое Тамбовского района Тамбовской области по обеспечению жителей сельской местности широкополосным доступом в интернет. Подключиться к высокоскоростному интернету МТС могут все желающие владельцы частных домовладений этого населенного пункта. Стабильно высокие скорости фиксированного интернета до 100 Мбит/с позволят жителям села пользоваться всеми цифровым сервисам для работы и развлечений. Проект цифрового оператора реализуется при поддержке правительства Тамбовской области.

«Цифровизация необходимый двигатель развития сельских территорий, без которой невозможно дальнейшее развитие ни одной отрасли. Поэтому мы готовы поддерживать и содействовать проектам по развитию связи в каждом уголке нашей области. В прошлом году в рамках госконтракта с МТС доступ к фиксированному интернету получили порядка 1 тыс. социально значимых учреждений практически во всех районах области. Мы рады, что этот проект по инициативе МТС получает развитие и в этом году, а проводной интернет уже приходит в частные дома, расположенные в сельской местности», – сказал директор департамента цифрового развития, информационных технологий и связи администрации Тамбовской области Андрей Стрельцов.

«Село Столовое стало настоящим первопроходцем среди регионов ЦФО по доступности цифровых услуг в сельской местности. Проект по обеспечению сельских территорий проводным интернетом особенно значим для МТС, так как для нас важно, чтобы, независимо от того, где находится человек, у него была возможность пользоваться цифровыми и финансовыми сервисами, делать онлайн-покупки, просматривать фильмы, работать или учиться удаленно. Запуск фиксированной связи в Столовом продемонстрировал высокую потребность у сельских жителей в интернете, поэтому мы планируем продолжить развитие проекта и в других отдаленных от областной столицы населенных пунктах Тамбовщины», – сказал директор МТС в Тамбовской области Святослав Кошурников.

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