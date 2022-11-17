«Авито» вошел в топ-3 лучших российских ИТ-работодателей по версии РБК

Аналитики «РБК Исследования рынков» представили рейтинг российских работодателей. Согласно финансовым показателям, условиям труда, уровню зарплат и качеству соцпакета, «Авито» вошел в топ-3 лучших работодателей среди ИТ-компаний и интернет-торговли.

Таким образом, в общем зачете «Авито» получил высокий результат, набрав 60,4 балла, и вошел в эту категорию вместе с такими компаниями, как «Лаборатория Касперского», «Яндекс», ВК, Wildberries и др.

Ольга Ким, HR-директор Авито: «То, что мы входим в топ-3 российских IT работодателей — особенный момент для всей нашей команды. «Авито» часто относят к разным отраслям, но самое ценное, что мы являемся одним из крупнейших IT-брендов с талантливой инженерной и продуктовой командой.

Мы очень много внимания уделяем созданию уникального корпоративного кода, который влияет на мотивацию каждого сотрудника. Наша идея — выстроить HR-бренд таким образом, чтобы Авито стал работой мечты для каждого российского школьника. Местом, где каждый может раскрыть свой потенциал и реализовать свои самые смелые карьерные планы. Ведь важно, чтобы не только рейтинги подтверждали твой статус привлекательного работодателя, но и реальное мнение любого человека — от сотрудников до пользователей и партнеров. Над этой задачей мы и продолжим работать дальше».

В «Авито» сегодня работает более 5000 сотрудников, 2000 из которых — это технологическая команда, создающая современные ИТ-продукты. Только за прошлый год команда «Авито» выросла на 50%. В компании работают специалисты с лучшими практиками из крупнейших мировых компаний (Amazon, BCG, Google, Microsoft и др.). В октябре 2022 г. Максим Сапронов стал лучшим директором по информационным технологиям по итогам премии «Топ-1000 российских менеджеров».

В 2021 г. «Авито» занял второе место в топ лучших компаний в области e-commerce для работы ИТ-специалистов согласно рейтингу FutureToday. Также компания попала в топ-5 лучших ритейл-компаний рейтинга Best Company Award 2021 от Changellenge.

По итогам 2021 г. офис «Авито» в Санкт-Петербурге стал победителем престижной премии Best office Awards в номинациях «Комфорт и эргономика» и «Гибкий офис». Сегодня у компании есть три стильных и современных офиса – в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, оборудованные спортивными залами, кабинетами массажа, «капсулами» для сна и не только. Гибридный график работы позволяет командам начинать свой рабочий день из 50 городов России.

В июне 2022 г. «Авито» получил премию в области ESG и устойчивого развития в категории «Ответственное потребление и производство». Инициативы компании в области ESG, реализованные вместе с пользователями платформы, были отмечены за большой вклад в сохранение природных ресурсов и окружающе■