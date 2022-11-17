Более четверти россиян поддерживают авторов контента в интернете

Несмотря на кризис, россияне продолжают поддерживать рублем любимых авторов и блогеров. Более 25% россиян хотя бы раз платили авторам за доступ к контенту или с целью поддержки – выяснили в результате опроса платформа монетизации авторского контента Boosty и команда исследований VK.

Более половины опрошенных (54%) отметили, что слышали о том, что блогеры нередко публикуют эксклюзивный контент и предоставляют доступ к нему за определенную плату. Треть из них уверены, что платить авторам за доступ к контенту нормально и сами регулярно это делают. Молодежь в возрасте до 34 лет продемонстрировала готовность поддерживать авторов в два раза выше, нежели опрошенные в возрасте от 45 лет и старше. Наибольшую готовность поддерживать авторов рублем выразили жители Санкт-Петербурга и Дальневосточного Федерального округа, в этих регионах показатель оказывается выше в среднем на 10%.

Респонденты утверждают, что наиболее охотно платили бы за доступ к обучающим материалам (12%), аудиокниги (9%), возможность пообщаться с кумиром лично и получить доступ к эксклюзивным видео (по 7%). Молодежь в возрасте до 25 лет наиболее охотно платила бы за обучающие материалы и возможность пообщаться с кумиром. Они выбирали эти варианты в среднем в три раза чаще, чем представители других когорт.

Абсолютное большинство респондентов (88%) готовы платить авторам за контент до 500 руб. в месяц. Но нашлись и те, кто готов расстаться с суммой более 5000 руб., их оказалось всего 2%.

Опрос среди тех, кто имеет опыт платы авторам за контент, показал, что большинство из них все же платили за доступ к аудиокнигам и видео (по 20%), за абсолютно любой эксклюзивный контент готовы заплатить всего лишь 3% респондентов. А вот желающих просто поддержать автора оказалось в 2 раза больше – 6%.

Среди инструментов поддержки авторов большинство (49%) отметили подписку на YouTube, а также Boosty, VK Donut и Patreon. При этом подписка YouTube более популярна у респондентов старше 55 лет, а Boosty – среди молодежи до 35 лет.