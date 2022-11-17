«Мегафон» вдвое увеличил скорость мобильного интернета для 12 тысяч жителей Магаданской области

«Мегафон» расширил пропускную способность каналов связи в четырех населенных пунктах Магаданской области – Сусумане, Омсукчане, Ягодном и Оротукане. Помимо кратного увеличения скорости передачи данных, на этих территориях повысилась и надежность сети оператора: мобильный интернет будет стабилен даже при высокой нагрузке на телеком-инфраструктуру в выходные или праздничные дни.

В Омсукчане и Оротукане объем транспортного канала оператора увеличился в два раза, а в Сусумане и Ягодном на 50%. Все это позволило улучшить для абонентов «Мегафона» качество голосовой связи и нарастить скорость мобильного интернета более чем вдвое.

На большей территории Магаданской области среднегодовая температура составляет -10,5 градусов, а на протяжении 5 месяцев в году опускается ниже -40 градусов. В таких реалиях интернет является одним из важных средств досуга и связи у жителей.

«Увеличение пропускной способности каналов связи напрямую влияет на конечные скорости для абонентов компании. Такие работы можно сравнить со строительством дополнительных полос на скоростной трассе – места в сети стало больше, а значит жители и гости области могут свободнее и быстрее «передвигаться» в интернете на своих мобильных устройствах», – отметил Илья Челышев, директор Магаданского регионального отделения «Мегафона».

Также в ноябре оператор организовал покрытие 4G в зале вылета Магаданского аэропорта. Теперь абоненты «Мегафона» смогут более комфортно проводить время в ожидании авиарейса, что особенно важно для регионов Крайнего Севера, где часто бывает нелетная погода.