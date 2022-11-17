На портале госуслуг Подмосковья упростили получение справок из центров занятости

«Услугу “Выдача справок ЦЗН по запросам гражданам” перевели в электронный вид осенью 2021 года. За это время за электронными справками обратились более 80 тыс. раз. Оформить их стало еще удобнее: теперь услугу оптимизировали и добавили сервис предпроверки ранее поданного заявления», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» – «Занятость и безработица». При заполнении формы нужно выбрать одну или несколько справок. На странице услуги работает встроенный сервис, который по номеру СНИЛС автоматически определит, обращался ли житель ранее в центр занятости населения. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Если ранее он не был зарегистрирован в качестве безработного, то можно получить три вида справок: об отсутствии регистрации в органах службы занятости населения, об оказании соцподдержки гражданину и членам его семьи за три года, справку для лиц, обратившихся за пособием по уходу за ребенком. Если житель зарегистрирован или был зарегистрирован в качестве безработного, то можно получить еще четыре вида справок: о регистрации в органах службы занятости населения, о сохранении средней зарплаты за третий месяц после увольнения, о социальных выплатах в период безработицы, о периодах безработицы, засчитываемых в трудовой стаж.

Еще один «умный» сервис появился в электронной форме осенью 2022 г. Система проверяет, подавал ли ранее пользователь портала онлайн-заявление и получал ли ответ от ведомства. Если по предыдущему заявлению решение еще не принято, то подать новое не получится, необходимо дождаться ответа.