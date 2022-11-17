«Сбер» запустил сервис «Куда привязаны ваши счета и карты»

В онлайн-банке Сбербанка появилась новая опция. Она позволяет увидеть, за какие подписки — на музыку, книги, онлайн-кинотеатры и так далее — списывают деньги с конкретных карт. И при необходимости — запретить конкретное списание, если оно происходит со «Сберкарты». В разделе также отражаются разовые покупки в интернете, например, при заказе на маркетплейсах или в сервисах доставки еды.

Чтобы увидеть эти данные, нужно зайти в раздел «Кошелек» — «Все счета и карты» — «Куда привязаны ваши счета и карты», либо выбрать интересующую карту, зайти в «Настройки» — «Куда привязаны ваши счета и карты». Между картами можно переключаться внутри раздела. Сервис доступен всем владельцам Android-устройств начиная с версии 14.4.

Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка, сказал: «За последние несколько лет количество онлайн-сервисов стремительно растёт и покрывает все сферы жизни. Иногда их количество столь велико, что невольно можно упустить, когда и какой сервис списал деньги с карты или счета. Чтобы разобраться в этом стало проще, «Сбер» предлагает удобный инструмент, с помощью которого клиент может контролировать траты в интернете, а держателям «Сберкарты» доступна возможность запрета списаний».