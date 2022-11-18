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«Мегафон» поднял скорость мобильного интернета в Рославле

«Мегафон» построил и модернизировал дополнительную инфраструктуру LTE в третьем по численности населения городе Смоленской области — Рославле, где суммарно проживает порядка 50 тыс. человек. В результате проведенных работ средние скорости мобильного интернета в смартфонах клиентов компании выросли на 25%.

Инженеры оператора построили новые объекты связи в тех городских локациях, где больше требовались улучшения: в окрестностях улиц Пограничная, Железнодорожная, Чехова, Пржевальского, Тургенева.

Развитие инфраструктуры позволило существенно расширить покрытие сети, увеличить емкости базовых станций и скорости передачи данных. Теперь абонентам «Мегафона» доступны преимущества не только быстрого интернета, но и улучшенное качество звонков в VoLTE — технология позволяет одновременно разговаривать с собеседником и серфить в сети.

«Рославль – не только крупный административный центр Смоленщины, но и важная туристическая локация с обилием исторических достопримечательностей и памятников культуры. Ежегодно город принимает более 15 тыс. путешественников. Аналитики «Мегафона» отмечают, что топ визитеров в 2022 г. возглавили москвичи, петербуржцы и нижегородцы. Чтобы как жители, так и гости могли пользоваться качественными услугами связи на территории региона, мы регулярно отслеживаем абонентский трафик и модернизируем сеть, исходя из потребностей наших клиентов», – отметил Дмитрий Сенигов, директор «Мегафона» в Смоленске.

Спрос на высокие скорости интернета в Рославле подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. С начала 2022 г. пользователи компании скачали порядка 1 петабайта данных — это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

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