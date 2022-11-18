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МТС увеличила скорость мобильного интернета в Московском метрополитене на 60%

МТС сообщила, что в результате проводимой модернизации сети в Московском метрополитене средняя скорость мобильного интернета в тоннелях подземки выросла более чем в полтора раза до 50 Мбит/с.

Компания устанавливает новое оборудование на всех станциях, переходах и тоннелях метрополитена, проводит перенастройку сети, чтобы полнее использовать потенциал действующего стандарта LTE. Для этого объединяются все пять используемых на сети МТС радиодиапазонов, что увеличивает скорость передачи данных и емкость сети. Эти меры позволяют абонентам стабильно пользоваться интернетом даже при большом скоплении пассажиров.

Работы по модернизации оборудования и агрегации частотного диапазона проведены на наиболее загруженных линиях метрополитена – Кольцевой, Серпуховско Тимирязевской, Таганско Краснопресненской, Арбатско-Покровской и Замоскворецкой линиях, которые ежедневно перевозят более миллиона пассажиров. До конца года будут завершены работы на Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях, на остальных участках – в следующем году.

«Сегодня 96% абонентов МТС в столичном метрополитене активно пользуются интернетом. С начала этого года объем переданных данных в сети МТС в подземке вырос более чем на 20%. Здесь жители мегаполиса читают новости, общаются в соцсетях, смотрят фильмы и видео, работают и учатся. Сейчас скорость от станции к станции может быть разной, но она достаточна для решения большинства задач, – сказал Владислав Медведев, технический директор московского региона МТС. – Мы продолжим модернизацию сети в метро, чтобы связь оставалась непрерывной и стабильной на всех его участках. Наша задача сделать так, чтобы качество услуг связи под землей было таким же, как и на поверхности».

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