В Забайкалье оцифрован средневековый Вал Чингисхана

В забайкальском селе Кайластуй Краснокаменского района теперь есть связь 4G. Впервые доступ к скоростному мобильному интернету от МТС получили не только местные жители, но и ученые, которые могут проводить раскопки и пользоваться цифровыми сервисами у древнего Вала Чингисхана. Проект реализован при софинансировании Правительства Забайкальского края. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила в селе Кайластуй новое телеком-оборудование, которое обеспечило высокоскоростным мобильным интернетом более чем 600 местных жителей. Теперь им стали доступны портал госуслуг, электронная запись к врачам краевых поликлиник, покупка билетов и заказ товаров в онлайн-магазинах.

Также места вблизи Кайластуя представляют большой интерес для туристов и исследователей древнего Вала Чингисхана. Это памятник Средневековья длиной более 750 километров, который начинается в восточной Монголии, затем проходит через приграничное Забайкалье и уходит в Китай. Он был возведен в XI веке и служил границей между народами. Посмотреть на Вал ежегодно приезжают туристы, его изучают археологи, которым связь особенно нужна в исследовательской деятельности.

«Мы имеем подобный успешный опыт активизации научных исследований в Амурской области, когда этим летом археологи благодаря запуску голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета в селе Албазино смогли открыть в русской героической крепости некрополь XVII века, самый большой за всю историю Албазинской экспедиции. Ученые с места раскопок вели консультации с коллегами из разных концов страны, не выезжая в райцентр. Это очень сэкономило время и позволило даже одновременно вести работы на расположенном рядом более раннем Ангайском могильнике. В данном случае возле Кайластуя теперь можно в полной мере пользоваться видеосвязью и всеми цифровыми сервисами, какими только пользуются археологи. Новая достопримечательность может стать основой для нового туристического кластера и привлечет множество путешественников, потому что это место хранит много тайн», - сказал директор филиала МТС в Забайкалье Дмитрий Смагин.

Активные археологические исследования Вала на территории трех стран ведут ученые из Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Забайкальского университета, Иркутского технического университета, Монгольского университета науки и технологий. Теперь археологи могут вести записи в интернет-дневниках, загружать фото и видео в архивные сетевые хранилища научных учреждений, делать видеозвонки для консультаций с коллегами, сравнивать найденные артефакты с уже ранее известными. Связь позволяет проводить работы на расстоянии 5-6 километров от Кайластуя.

«Мы исследуем Вал Чингисхана почти 15 лет, и до сих пор до конца неизвестно, для чего такая огромная территория была обнесена высоким каменным валом с глубоким рвом. Думаю, это была некая граница для перевалки товаров, контроля передвижения караванов. Нам также удалось найти к югу от вала более 50 городков. Мы уже доказали, что Вал Чингисхана построен до Чингисхана местными народностями – киданями примерно в ХI веке. Считаю, что комплекс достоин включения в перечень объектов наследия ЮНЕСКО и его надо продолжать исследовать. Хорошая мобильная связь дает возможность ученым работать на новом уровне. Надеюсь, нам удастся создать в этих местах музей Вала Чингисхана, чтобы многочисленные туристы Забайкалья смогли узнать тайны истории, и ему однозначно нужна будет полная цифровизация, а пока можно было бы запустить проекты виртуальной или дополненной реальности. Если все сложится, в скором времени мы продолжим археологические исследования, надо разгадать несколько загадок», - сказал директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, академик Николай Крадин.

В настоящее время связь МТС доступна жителям более чем 430 населенных пунктов Забайкальского края, в которых проживает более 95% населения. За последние два года связь LTE пришла в 12 малых и отдаленных сел в глубинке региона, в том числе в Красночикойский, Ононский, Приаргунский и Оловяннинский районы.