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Wildberries запустил услугу экспресс-утилизации ненужной техники и мебели

Онлайн-площадка Wildberries запустила новую услугу по вывозу и утилизации ненужной бытовой техники, мягкой мебели, ковров, сантехники, дверей, кухонных гарнитуров – всего более 20 наименований. Стоимость утилизации начинается от 1 тыс. руб., например, для тумбочек и до 5,2 тыс. руб. для пианино.

В настоящий момент услуга экспресс-утилизации ненужных вещей доступна жителям Московского региона, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и других городов-миллионеров. В планах компании – постепенное расширение географии сервиса благодаря привлечению новых партнеров.

Заказ на вывоз и утилизацию оформляется в разделе «Услуги» (digital.wildberries.ru): необходимо выбрать услугу, заполнить информацию с адресом выполнения заказа. На электронную почту пользователя придёт письмо с данными представителя сервиса, который свяжется и уточнит удобное время визита.

Услуга экспресс-утилизации может быть оказана в течении нескольких часов после подтверждения. Исполнитель своими силами вынесет и погрузит мебель или сантехнику в спецтранспорт и доставит их на профильные предприятия по переработке отходов.

«Продолжаем расширять спектр сервисов, доступных для наших пользователей. Экологичная утилизация мебели и техники поможет россиянам проявить заботу об окружающей среде и позаботиться о комфортном быте для себя и своих близким, которым бывает трудно самостоятельно избавиться от ненужных вещей, например, пожилым людям. А предприниматели благодаря сотрудничеству с нашей площадкой получат доступ к широкой клиентской аудитории и возможность повысить свои доходы в e-commerce», — отметили в пресс-службе Wildberries.

Продавать сервисные услуги на Wildberries могут как представители крупных или небольших компаний, так и самозанятые граждане. Вне зависимости от масштабов бизнеса торговая комиссия для продавцов данной категории составит 5%.

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