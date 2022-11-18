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X5 Group и «Триколор» договорились о партнерстве

Российский оператор цифрового телевидения «Триколор» и продуктовая розничная компания X5 Group подписали соглашение о сотрудничестве. Онлайн-кинотеатр «Триколора» на особых условиях стал доступен в «Пакете» от X5 Group.

В онлайн-кинотеатре пользователей ждут свыше 200 каналов, 30 тыс. фильмов и сериалов. Кроме того, «Триколор» открыл доступ для подписчиков «Пакета» к четырем каналам из пакета «Взрослый» и более чем 20 каналам из пакета «Детский». Смотреть ТВ-программы, мультфильмы и кино онлайн можно на пяти устройствах с одного «Триколор ID». Пользователям онлайн-кинотеатра также доступен сервис «Управляй эфиром», который включает в себя функции паузы и перемотки, архив передач до семи дней.

Для пользователей с активной подпиской на сервис «Пакет» доступ в онлайн-кинотеатр «Триколора» будет бесплатным на весь срок использования подписки.

В свою очередь клиенты оператора, которые примут участие в новых акциях «Триколора», в первый месяц смогут пользоваться подпиской «Пакет» за 1 рубль. «Пакет» позволяет получить кешбэк 5% баллами «Х5 клуба» с каждой покупки в магазинах сетей группы, три бесплатных экспресс-доставки каждый месяц из «Пятерочки» и «Перекрестка», кешбэк 50% на кофе и до 20% на свежую выпечку, весовую готовую еду в магазинах группы и ряд других опций.

«Ранее мы уже проводили с “Пятерочкой” совместные акции, но теперь мы вышли на принципиально новый этап нашего сотрудничества с X5 Group. Наш онлайн-кинотеатр стал первым видеосервисом в подписке “Пакет”. Несомненно, это поможет нам еще больше повысить узнаваемость сервиса и привлечь дополнительных клиентов», — сказал директор по маркетингу «Триколора» Алексей Липилин.

«Мы постоянно ищем новых партнеров для развития нашего сервиса и рады началу сотрудничества с “Триколором”, поскольку это предложение гармонично дополняет нашу подписку. Пользователь получит комплексный продукт, позволяющий экономить на продуктах в магазинах, подписке на онлайн-кинотеатр и многих других партнерских предложениях. Также это партнерство поможет рассказать широкой аудитории партнера о нашем сервисе и предложит клиентам “Триколора” покупать по-новому в магазинах торговых сетей Х5 Group», — отметил директор по партнерствам X5ID Сергей Морозов.

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X5 Group – российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток» и «жесткими» дискаунтерами под брендом «Чижик». Компания развивает цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося».

На 30 сентября 2022 года под управлением компании находилось 20 227 магазинов. Сеть включает в себя 18 865 магазинов «Пятерочка», 972 супермаркетов «Перекресток» и 316 «жестких» дискаунтеров «Чижик». Под управлением Компании также находится 52 распределительных центра и 4 247 собственных грузовых автомобилей на территории России. На сегодняшний день в компании работают более 325 тыс. сотрудников.

«Триколор» – мультиплатформенный оператор, развивающий на территории России единое информационное пространство развлечений и сервисов для всей семьи, доступное с любого устройства, в любом месте и вне зависимости от времени. Наряду с ТВ, которое можно смотреть как через спутник, так и в интернете, оператор предлагает клиентам передовые digital-сервисы и услуги, включая онлайн-кинотеатр, умный дом, видеонаблюдение и спутниковый интернет. По итогам II квартала 2022 г. общая база «Триколора» составила 12,27 млн домохозяйств.

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