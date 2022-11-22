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Гигабитный интернет МТС поселился в новых домах «Онеги», «Фламинго» и «Европейского берега»

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о том, что расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Новосибирске, оцифровав новостройки в разных районах города. В результате модернизации и строительства с июля по ноябрь 2022 г. еще более 11 тыс. новосибирских семей получили интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жильцы еще 48 многоквартирных домов в ЖК «Фламинго», «Онега», «КрымSKY» «Европейский берег», микрорайонах Горский, Ключ-Камышенское плато, а также Юго-Западного и Троллейного жилмассива получили возможность выходить в онлайн на скорости до 10 превышающей стандартные 100 Мбит/с, а также пользоваться цифровым телевидением. В том числе каналы связи проложены в новостройках левобережья – жилых комплексах «Немирович-Данченко», «Маяковский», «Тульский» и другие. Это позволит новоселам сразу получить услуги, необходимые для комфортного проживания.

Сеть МТС позволяет просматривать и скачивать «тяжелый» контент сразу на нескольких устройствах даже в период пиковых нагрузок. При этом качество фиксированной связи МТС позволяет смотреть видео высокого разрешения, вести стриминг в формате Ultra HD, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов.

«Мы модернизируем наши интернет-сети до скорости 1 Гбит/с, а также оцифровываем новостройки, поскольку высокоскоростной интернет – новый стандарт жизни. Более 30 тыс. горожан получили доступ к телевизионному контенту и надежному стабильному интернету. Плюс пользователи могут подключить гигабитный интернет комплексно с цифровым ТВ и мобильной связью единым пакетом, что позволяет дополнительно экономить», - отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Для подключения высокоскоростного интернета требуется оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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