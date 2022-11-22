Исследование «Дампродам»: в ноябре 2022 года россияне перестали в панике продавать технику и вернулись к плановому обновлению гаджетов

Российский сервис быстрого выкупа техники «Дампродам», который позволяет обменять старые гаджеты на новые с доплатой, выяснил, как менялось потребительское поведение россиян фактически в сентябре, октябре и ноябре 2022 г.

Основная потребность людей, которые продавали технику в сентябре-октябре 2022 г.– получить максимальную сумму денег. Об этом CNews сообщили представители «Дампродам».

Ранее сервис сообщал, что с началом мобилизации 68% людей срочно продавали смартфоны и другие дорогие гаджеты из-за резко возросшей потребности в деньгах. По внутренним опросам, которые проводил «Дампродам», эта сумма становилась частью финансовой подушки для вынужденного отъезда за рубеж.

В конце сентября и октябре 2022 г. почти все trade-in операции в сервисе были заморожены из-за отсутствия спроса.

Только 10% в сентябре-октябре 2022 г. планово меняли старый гаджет на новый iPhone 14 в рамках trade-in. Это самый минимальный показатель обменов с 2017 г. – за все время работы сервиса. До 2022 г. старт продаж новой модели iPhone всегда вызывал ажиотаж у потребителей: это подтверждали очереди и даже их перепродажа у официальных реселлеров.

«‎В конце сентября и начале октября мы фиксировали резкий скачок продаж подержанной техники. Клиенты спешно избавлялись от вещей, чтобы сохранить финансовую подушку в постоянно меняющихся условиях, и продавали гаджеты целыми комплектами: например, смартфон, ноутбук и что-то из аксессуаров. Из смартфонов на выкупы уходили в основном iPhone 12 и 13 всех моделей, которые стоили относительно дорого – около 50 тысяч рублей»‎, – сказала основатель «Дампродам» Елена Богатырева.

После новостей о завершении мобилизации население успокоилось и снова перестроило свое отношение к покупке и продаже смартфонов. На это есть две причины.

Во-первых, первоначальная тревога прошла. В связи с этим срочный запрос на дополнительные деньги упал.

Во-вторых, цены на новые модели iPhone 14 заметно снизились. Если на старте продаж iPhone 14 на 256 ГБ можно было купить за 95 тыс. руб., то сейчас эта модель в среднем на 10 тыс. руб. дешевле. У «серых» продавцов цены еще ниже: например, на «Яндекс маркете» ту же модель можно купить за 73 тыс. руб.

Эти тенденции привели к увеличению доли trade-in до 42%.

Если в сентябре-октябре 2022 г. доля обмена старого гаджета на новый составляла всего 10%, то в ноябре 2022 г. она выросла до 42%.

Так, по данным «Дампродам», сегодня ради денег смартфоны и другую технику продают порядка 45% россиян (против 68% в сентябре-октябре 2022 г.). Еще 13% продолжают планово избавляться от «‎излишков»‎ – в основном это старые модели iPhone и MacBook.

Самые популярные модели новых смартфонов при обмене на старые с доплатой – iPhone 14 Pro и Pro Max c памятью от 256 ГБ.

Официальные реселлеры и «Яндекс маркет» снова дают беспроцентною рассрочку на эти модели, что также стимулирует сегмент trade-in.

По оценкам сервиса «Дампродам», в декабре 2022 г. категорию техники ждет продолжение роста, который обусловлен новогодними праздниками и традиционным объемом покупательского спроса.