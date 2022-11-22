CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Ритейл Розница
|

«Лента» запустила сайт для онлайн-покупок

«Лента», российская мультиформатная розничная сеть, запустила сайт для пользователей сервиса собственной доставки «Лента онлайн», на котором можно оформить доставку товаров. После авторизации клиенту предоставляется доступ к широкому ассортименту товаров. Кроме того, заказать доставку можно в мобильном приложении «Лента онлайн». Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

Сайт «Ленты онлайн» работает на том же сервере, что и мобильное приложение, это позволяет делать доработки одновременно на двух витринах. По результатам тестового запуска сайта конверсия сервиса доставки увеличилась на 42%, а среднее время оформления заказа сократилось на 53% для новых покупателей и на 8% – для постоянных.

Директор по онлайн-сервисам «Ленты» Дмитрий Иванов: «По результатам тестового запуска средний чек вырос на 11%, а конверсия в покупку – в полтора раза. Запуск нового сайта позволит нам усовершенствовать клиентский путь и повысить операционную эффективность».

***

«Лента» – российский многоформатный продуктовый и FMCG-ритейлер. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также недавно запустила новый формат магазинов у дома под брендом «Мини Лента». «Лента» также дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента онлайн», сервисы онлайн-партнеров и платформы «Утконос». Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. По состоянию на 30 сентября 2022 г. под управлением «Ленты» находилось 254 гипермаркета, 557 супермаркетов и магазинов «Мини Лента» общей торговой площадью более 1,78 млн кв. м в более чем 200 населенных пунктах России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России появятся десятки новых классов отечественного ПО

Блогеры YouTube поплатились за пересказы фильмов: Миллионы долларов штрафа и годы в тюрьме

Новый закон о регулировании Рунета поставит на уши соцсети и магазины и сделает их беднее на 100 миллиардов

Онлайн-кинотеатр «Рамблера» и Сбербанка отдали его менеджменту

«Яндекс» скупил всю IKEA

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом» состоится 24 ноября

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома

Планшет Digma Pro 1800F 4G Tiger: первый тест в России

Показать еще

Наука

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири
Показать еще