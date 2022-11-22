«VK реклама» запустила центр коммерции для продвижения интернет-магазинов

В «VK рекламе» появился центр коммерции, который объединил инструменты и новые технологии для продвижения интернет-магазинов. Рекламодатели могут быстро и просто создавать каталоги товаров и управлять ими в кабинете, а также в несколько кликов запускать рекламные кампании, чтобы привлекать, удерживать и возвращать покупателей. По результатам тестов, доля рекламных расходов (ДРР) в кампаниях с новыми инструментами в среднем снижается на 31%, а стоимость целевого действия (CPA) — на 25%. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Все больше компаний в электронной коммерции увеличивают инвестиции в рекламу на наших проектах — в этом году число таких рекламодателей выросло в два раза. При этом мы видим, как продвижение конвертируется в продажи: за последний год оборот товаров, которые сгенерировали наши рекламные технологии для интернет-магазинов, вырос на 90%. Запуск новых инструментов в “VK рекламе” это шаг в сторону автоматизации и эффективности, который существенно упрощает продвижение электронной коммерции и максимизирует возврат инвестиций на каждый вложенный в рекламу рубль», — сказал Станислав Бонбин, директор по продукту, рекламные технологии VK.

В новом разделе пользователи рекламной платформы смогут быстро загрузить списки своих товаров и разделить их на группы для продвижения — это можно сделать автоматически с помощью фильтров или вручную. Если в каталоге система обнаружит ошибки, то сразу отобразит их в интерфейсе: например, покажет, где не хватает изображений или некорректно указаны названия. Обновлять списки можно каждый час, чтобы не показывать пользователям товары, которых уже нет в наличии. Кроме того, интеграция каталогов в кабинет платформы доступна через API.

Для продвижения товаров из магазинов в кабинете платформы доступна новая цель «Продвижение товаров из каталога». Инструменты решают сразу две задачи: находят новых клиентов и мотивируют на покупку тех, кто уже знаком с бизнесом. Модели «VK рекламы» изучают ассортимент интернет-магазина и сами показывают те товары, которые приведут к целевому действию. Помимо кликов и показов в настройке кампании можно задать цели «просмотр товара», «добавление в корзину» и «покупка».

Сценарии динамического ретаргетинга на базе машинного обучения адаптируют кампанию так, чтобы показывать пользователям наиболее актуальные предложения и мотивировать их на покупки. В самом интерфейсе кабинета можно выбрать, кому из посетителей магазина необходимо показать рекламу: всей аудитории, тем, кто смотрел товары из каталога или интересовался конкретной группой товаров. Сегмент строится автоматически, для этого достаточно добавить пиксель «VK реклама» на сайт магазина или подключить интеграцию с трекером в мобильном приложении.

Рекламный формат «Универсальные объявления» помогает не тратить время на создание десятков креативов. Изображения, описание товаров и цены передаются из каталога автоматически. Система адаптирует элементы рекламы под все доступные площадки, чтобы охватить максимальный объем целевой аудитории. При этом на этапе настройки кампании пользователи смогут посмотреть, как будут выглядеть объявления в разных местах размещения и скорректировать их, если необходимо.

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VK запустила бета-версию новой единой платформы для рекламодателей «VK реклама» в апреле 2022 г. Сначала в кабинете стали доступны возможности для продвижения мобильных приложений, которые в июне расширились бесшовной интеграцией с магазином RuStore. С октября 2022 г. любые рекламодатели могут продвигать на платформе свои сайты. Специальные алгоритмы показывают рекламу так, чтобы оптимизировать продвижение и приносить больше целевых действий на странице — переходов, заявок на звонок или покупок.