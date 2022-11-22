Все под контролем: Butler упростит проверку отчетности управляющих организаций

Сервис по управлению многоквартирными домами Butler запускает бесплатную услугу — «Отчетность управляющей компании». С ее помощью собственники смогут упростить взаимодействие с управляющей организацией для контроля эффективности ее работы.

В Butler появилась новая бесплатная услуга для жителей многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация (УО). По закону УО обязана отчитываться перед собственниками о результатах своей деятельности. Форма отчетности носит рекомендательный характер, раз в год документ публикуется на государственном ресурсе. Об этом CNews сообщили представители Butler.

В рамках новой услуги «Отчетность управляющей компании» собственники смогут утвердить содержание отчетов и частоту их публикации в соответствии с нуждами своего дома, а также обязать УО загружать отчеты в электронном формате в систему Butler.

Решение о выборе Butler для публикации отчетности УО принимается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Butler помогает жильцам подготовить повестку собрания с учетом выбранной формы и периодичности публикации отчетов.

В случае положительного решения Butler уведомляет управляющую организацию и заводит для нее личный кабинет в системе. После авторизации УО получает доступ к загрузке отчетов — они будут видны в специальном разделе всем жителям дома, зарегистрированным в Butler.

Андрей Шальнев, исполнительный директор Butler: «Неудовлетворенность работой управляющей компании — одна из самых частых проблем, с которой жильцы обращаются к нам. Зачастую оценка строится на субъективных ощущениях, которые формируются в отсутствии доступной и регулярной информации о работе УК. Новый сервис призван упростить взаимодействие с управляющей компанией и сделать процесс более прозрачным. Жильцы получают удобный доступ к отчетности и могут самостоятельно отслеживать, на что идут их ежемесячные отчисления, выполняются ли услуги по обслуживанию и содержанию дома в полном объеме и надлежащим образом».

Для подключения услуги необходимо перейти в меню «Сервисы» в приложении Butler. При желании на странице сервиса собственники могут запустить инициативу — инструмент позволит собрать мнение соседей по вопросу публикации отчетности УО в Butler еще до старта общего собрания.

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Butler — сервис по управлению многоквартирными домами для собственников, который помогает решать проблемы, связанные с обслуживанием и благоустройством общедомового имущества. Инструменты сервиса позволяют проводить ОСС в онлайн-формате и выбирать готовые решения для улучшения жизни в многоквартирном доме. Butler был запущен в апреле 2021 г. Сервис работает на всей территории России.