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«Почта Mail.ru» распределит рассылки по специальным папкам

Пользователи «Почты Mail.ru» теперь могут настроить алгоритмы умной сортировки так, чтобы письма сами распределялись по папкам без использования фильтров и дополнительных настроек. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Нейросети анализируют информацию об отправителе письма и сортируют их в специальные папки, чтобы ящик не засорялся, а важное не терялось. Новое письмо будет заметно во входящих, но не будет отвлекать — перейти к нему можно одним кликом. В умных папках рассылки собраны по темам: «Чеки» — для писем с подтверждением оплаты в магазинах, «Учеба» — для уведомлений на школьную тематику, «Игры» и другие. Также алгоритмы распознают и группируют письма об акциях и скидках, уведомления из соцсетей, письма себе, сообщения от государственных сервисов и новостные дайджесты.

«Пять лет назад мы запустили первые умные папки — “Рассылки” и “Социальные сети” — пользователи сразу же оценили их удобство. В их ящики ежедневно приходят сотни миллионов писем от разных сервисов — они изучают скидки и акции, читают новости сервисов и получают уведомления о своих покупках. Например, около 300 млн писем с чеками приходят каждый месяц 30 млн получателям. Теперь благодаря технологии умной сортировки уведомления от ритейлеров, игровых и образовательных сервисов собраны в одном месте и не захламляют ящик, а пользователь может быстро перейти к ним, когда понадобится», — сказал руководитель продукта «Почта Mail.ru» Александр Лысков.

Бегло взглянув на темы писем в списке, пользователь сразу увидит актуальные скидки и информацию о заказах, важные сообщения не затеряются в ящике. В цепочке писем сразу видны последние уведомления — так удобно отслеживать статус доставки. Если в умную папку приходит новое письмо, вся категория перемещается вверх списка, а рядом отображается количество новых уведомлений.

Управлять сортировкой удобно в «Настройках»: в разделе «Умная сортировка» можно изменить отображение умных папок.

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