Продавцы смогут размещать на «Яндекс маркете» шоты — короткие видео с товарами

Продавцы смогут добавлять на «Яндекс маркет» шоты — короткие видео с товарами, которые можно заказать на сервисе. Такие ролики помогут покупателям лучше оценить товар или найти для себя что-то совсем новое, а для магазинов шоты — это дополнительный способ привлечь клиентов и увеличить продажи на сервисе. Маркетплейс будет показывать шоты на главной странице в своем приложении в бесконечной ленте и на карточке с предложением от конкретного продавца. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С помощью шотов покупатели смогут больше узнать про товары. Это особенно актуально для продукции, внешний вид которой клиенту важно оценить перед заказом. К примеру, это одежда, обувь и аксессуары, товары для красоты, детей, спорта или дома. При покупке таких товаров клиентам может быть недостаточно их фото и описания, а ролик позволяет лучше рассмотреть товар и понять, стоит ли его заказать. «Маркет» показывает шоты в бесконечной подборке — это позволяет покупателям не только лучше оценить интересующие товары, но и найти для себя что-то новое в ассортименте маркетплейса.

Покупатели смогут ставить лайки понравившимся шотам на «Маркете», комментировать их, подписываться на новые видео от магазинов, переходить из ролика прямо в карточку товара с предложением конкретного продавца, чтобы сразу сделать заказ.

Продавцам шоты помогут не только привлекать покупателей на сервисе, но и увеличить число выкупленных заказов. Чем точнее клиент оценит товар перед покупкой — тем больше вероятность, что он оставит себе этот заказ после получения и не вернет продавцу.

Магазин может снять шот с любым своим товаром. Например, в ролике можно показать покупателям распаковку товара или сделать его обзор. Чтобы привлечь к шоту внимание как можно большего количества клиентов «Маркета», продавцы могут снимать в таких видео известных блогеров. Продолжительность шотов — от 5 до 60 секунд.

После того как продавец загрузит шот на сервис, сначала видео появится в карточке соответствующего товара с предложением от конкретного продавца, а затем — в подборке «Шоты» на главной странице приложения «Маркета». Чем популярнее окажется ролик, тем выше сервис будет показывать его в подборке. Популярность шота зависит от разных параметров — например, от количества просмотров, лайков, комментариев и переходов из видео в карточку товара.

Продавец может также добавить к своему видео описание и хештеги, а покупатель — посмотреть шоты в общей подборке или только те ролики, которые объединены одним хештегом.

Возможность размещать шоты получат все продавцы на «Маркете» до конца этой недели. Сервис уже начал показывать такие видео в своем приложении некоторым покупателям. До конца 2022 г. ролики станут доступны всем клиентам, которые пользуются приложением маркетплейса.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 49 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 35 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».