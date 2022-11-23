Треды «Яндекс 360»: сервис запустил ветки комментариев в «Мессенджере»

В «Мессенджере» «Яндекс 360» появилась долгожданная опция — ветки обсуждений под отдельным постом в чате или канале. Теперь все ответы на комментарии будут собираться в цепочках под ними. Это первая версия тредов — позднее «Яндекс 360» представит расширенный вариант с дополнительными возможностями.

Ветки комментариев доступны в «Мессенджере» в рамках тарифов «Яндекс 360». Треды будут особенно полезны сотрудникам компаний: очень важно, чтобы в рабочих чатах сохранялся контекст обсуждения и при этом была возможность вести несколько дискуссий сразу. Возможность комментирования для всех включает администратор чата или канала в настройках. До включения комментариев создавать треды могут только администраторы.

Команда «Яндекс 360» уже работает над несколькими обновлениями «Мессенджера» и в будущем представит инструменты для навигации по тредам и управления уведомлениями.

«“Яндекс мессенджер” — важный инструмент корпоративных коммуникаций во многих крупных компаниях, поэтому треды просто необходимы. Возможность общаться в отдельных ветках по конкретной теме, не отвлекая других коллег, позволяет экономить время и быстрее решать точечные вопросы в чате или канале», — сказал Владимир Русинов, CEO «Яндекс 360».

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«Яндекс 360» — это виртуальный офис, в котором собраны сервисы для работы и повседневных задач: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, создавать документы разных форматов и др. «Яндекс 360» помогает организовать работу как одному человеку, так и целой команде.