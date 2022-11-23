CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Юmoney» запустил обновлённый сервис для сбора денег в интернете

«Юmoney» делает краудфандинг проще: теперь можно собирать деньги через платёжную форму на отдельной странице. Создать такую страницу может любой пользователь — процесс простой и интуитивно понятный.

Виджет «Юmoney» позволяет организовать сбор денег на самые разные цели — на подарок другу или коллеге, на путешествие, стартап или благотворительный проект. Ссылкой на свою краудфандинговую страницу можно поделиться в соцсетях и мессенджерах. С помощью готового кода пользователь также может добавить её на свой сайт.

«В этом году многие контент-платформы ушли из России, блогерам стало сложнее зарабатывать. Рынку не хватало простых и технологичных решений для сбора денег в онлайне — и мы сделали именно такой сервис. Он упрощает и сокращает путь от желания помочь до перевода платежа. Пользователи могут принимать донаты с банковских карт и электронных кошельков «Юmoney», — сказал Роман Степанов, директор по розничным продуктам «Юmoney».

За всё время работы сервиса по сбору средств пользователям «Юmoney» удалось собрать более 100 млрд руб. Максимальная сумма на один проект — порядка 5 млн руб. А вот самые необычные цели сбора: поездка к Деду Морозу, продолжение съёмок сериала «Улицы разбитых фонарей», билет на концерт группы «Ленинград», ретромотоцикл «Урал», новый приют для домашних животных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку из-за публикаций сына в Telegram

Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

Власти тянутся к крипте. Госдума приступила к созданию российской криптобиржи

В России появятся десятки новых классов отечественного ПО

Блогеры YouTube поплатились за пересказы фильмов: Миллионы долларов штрафа и годы в тюрьме

Новый закон о регулировании Рунета поставит на уши соцсети и магазины и сделает их беднее на 100 миллиардов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома

Показать еще

Наука

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири
Показать еще