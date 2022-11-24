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Оформить дом в собственность теперь можно в один клик на портале госуслуг Подмосковья

Жителям Московской области стал доступен новый комплекс цифровых услуг. Теперь достаточно подать заявление на получение уведомления об окончании строительства объекта ИЖС, а постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности пройдут в проактивном режиме. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Зарегистрировать дом в собственность в Подмосковье стало еще проще благодаря проактивному направлению заявления в Росреестр. Следует только дождаться результата в личном кабинете на региональном портале госуслуг», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услугой «Уведомление о соответствии построенных объектов ИЖС или садового дома» могут воспользоваться жители, которые построили частный дом для постоянного или сезонного проживания. Чтобы подать заявление, нужно в карточке услуги на региональном портале выбрать муниципалитет, цель обращения, заполнить электронную форму и приложить документы. Обязательно нужно предоставить паспорт, технический план объекта, уведомление об окончании строительства, соглашение владельцев участка об определении долей, если собственников несколько. Следует заранее оплатить госпошлину за регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объекта ИЖС или садового дома.

Услуга предоставляется бесплатно.

Перед строительством дома для постоянного или сезонного проживания нужно уведомить администрацию городского округа. Сделать это также можно онлайн на региональном портале.

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