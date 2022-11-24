Высокоскоростной интернет МТС появился на берегах древнего торгового пути

МТС обеспечила высокоскоростным интернетом деревню Нифантово Шекснинского района. Мобильный интернет МТС на скорости до 75 Мбит/с стал доступен более чем 2 тыс. жителей исторических земель Вологодчины.

Населенный пункт Нифантово, расположенный на берегу реки Шексны, ведет свою историю с XV века. По Шексне пролегал Заволоцкий торговый путь, который обеспечивал товарный оборот Древней Руси. По берегам реки возле Нифантово проходили богатые ярмарки. Современный поселок славится своим родником и является местом пересечения трех путей – водного, железнодорожного и автомобильного. А по реке Шексне проходят речные круизы для туристов.

После установки нового телеком-оборудования МТС местным жителям, дачникам и туристам стали доступны все современные цифровые сервисы на больших скоростях: звонки по видеосвязи, прямые трансляции игр местной футбольной команды, почтовые сервисы, госуслуги, просмотр сериалов и спортивных программ в онлайн-кинотеатрах, удаленная учеба и работа.

«Вологодская область – регион с богатой историей и высоким уровнем туристического потенциала. Для роста привлекательности Вологодских земель важна хорошая связь, чтобы гости могли пользоваться всеми привычными сервисами в полном объеме и оставаться в контакте с близкими и друзьями. Мы уже обновили сеть в нескольких районах по всей территории области и продолжаем работать над улучшением покрытия и качества голосовой связи и скорости мобильного интернета», – сказал Владимир Шевердин, директор МТС в Вологодской области.

Ранее МТС модернизировала оборудование в ряде малых населенных пунктов Череповецкого, Шекснинского и Великоустюгского районов Вологодской области.