CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

На региональном портале заказали более 1100 выписок из амбулаторной карты

На портале госуслуг Подмосковья можно получить информацию из медицинской карты в электронном виде. За месяц сервисом воспользовались более 1100 раз. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Жители Подмосковья, которые прикреплены к одной из поликлиник региона, могут в любое удобное время заказать выписку из медицинской карты. Сделать это очень просто: достаточно заполнить онлайн-заявление на региональном портале или в мобильном приложении “Госуслуги Московской области”, а результат появится в личном кабинете в течение трех рабочих дней», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Выписка из медкарты содержит информацию о состоянии здоровья пациента. Заказать ее можно за любой период, например, за месяц или последние три года. Информация может понадобиться при переезде, для консультации у другого специалиста, для выплаты страховки или для суда. В выписке есть протоколы осмотров врачей, данные о диагнозе и течении заболевания, информация из стационаров, результаты анализов и лабораторных исследований.

Чтобы оформить выписку, нужно оставить заявку на региональном портале в разделе «Электронная регистратура» – «Справки». Также можно заполнить онлайн-заявление в мобильном приложении «Госуслуги Московской области» в разделе «Здоровье» – «Медицинские документы». Следует нажать на кнопку «Заказать справку», из предложенного перечня выбрать выписку из амбулаторной карты и нажать на кнопку «Подтвердить создание справки».

Услуга предоставляется бесплатно. Посещать поликлинику не нужно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Грандиозная утечка в WhatsApp. Пострадали сотни миллионов пользователей, россиян тоже зацепило

Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку из-за публикаций сына в Telegram

Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

Власти тянутся к крипте. Госдума приступила к созданию российской криптобиржи

В России появятся десятки новых классов отечественного ПО

Блогеры YouTube поплатились за пересказы фильмов: Миллионы долларов штрафа и годы в тюрьме

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали

10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири
Показать еще