«Яндекс Go» поможет выбрать выгодную точку завершения поездки

Алгоритмы «Яндекс Go» научились предлагать альтернативную точку высадки из такси, чтобы сделать поездку немного короче по времени, а значит — дешевле. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Если точка назначения находится в глубине двора или водителю нужно долго искать разворот, чтобы до нее добраться, «Яндекс Go» предложит выйти из машины пораньше и пройтись пешком несколько минут. Это сэкономит и время в пути, и деньги – ведь поездка будет немного короче. Опция полезна и для водителя: он не будет тратить лишнее время на выезд из двора или стоять в глухой пробке за 100 метров до пункта назначения. Новый заказ может прийти быстрее.

Альтернативную точку высадки покажут, только если от нее до места назначения пешком не более чем восемь минут. Стоимость поездки при этом снизится в среднем на 10%. От предложения всегда можно отказаться, если идти пешком неудобно.

Яндекс Go

«Яндекс Go» не будет предлагать альтернативные точки высадки, если поездка ночная, заказ оформлен для другого человека или место назначения – аэропорт или вокзал, а значит, пассажир может ехать с тяжелыми сумками.

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Яндекс Go — это единая платформа для решения повседневных задач в городе. Приложение помогает быстро добраться в нужное место на общественном транспорте, такси, каршеринговом автомобиле или машине с персональным водителем, а также с экспресс-доставкой блюда из ресторанов, продуктов и других товаров из магазинов, отправкой посылок и перевозкой грузов. Яндекс Go можно скачать в Google Play и App Store.