Партнерство MONT и VideoMost: корпоративная мобильность

Компания MONT, российский дистрибьютор программного обеспечения для бизнеса, и SPIRIT, российский разработчик продукта VideoMost, объявляют о подписании партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители SPIRIT.

MONT имеет филиалы во всех федеральных округах России, а также офисы в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Монголии, что обеспечивает максимальный географический охват и кратчайший путь от вендора до заказчика. Партнерская сеть компании MONT насчитывает свыше 6000 партнеров.

VideoMost – это российский программный продукт для корпоративной мобильности, включающий мессенджер с видеоконференциями и инструментами для совместной работы с документами для замены Zoom, Teams, Webex и др. зарубежных решений. VideoMost – это единая программная платформа для планирования и проведения переговоров, совместной работы с документами, персональных и групповых чатов, с доступом к записям встреч и файлам.

В рамках партнерского соглашения MONT может осуществлять поставку корпоративных лицензий VideoMost, а также осуществлять поддержку внедрений.

«Использование VideoMost в качестве основного приложения для деловых коммуникаций позволяет государственным и коммерческим организациям обеспечить корпоративную мобильность для всех сотрудников, включая удаленных. А партнерство с MONT делает процесс перехода и внедрения максимально быстрым, удобным и экономически выгодным для заказчиков, т.к. компания является экспертом в области как классической, так и облачной дистрибуции высокотехнологичных продуктов», - сказал Владимир Ткаченко, директор по работе с партнерами VideoMost.

«Сотрудничество с VideoMost открывает для наших партнеров новые возможности закупок в сегменте ВКС-решений и мессенджера. Через нашу партнерскую сеть мы вместе сможем расширить круг клиентов и помочь им в ускорении процесса импортозамещения», - отметила Галина Поддубная, руководитель направления по развитию бизнеса MONT.

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Российские коммуникационные программные продукты SPIRIT используются операторами связи, производителями оборудования, разработчиками программного обеспечения и обслуживает свыше 1 млрд пользователей более чем в 100 странах мира. VideoMost - программный ВКС сервер российской компании SPIRIT для проведения видеоконференций и ведения коммуникации в мессенджере на ПК, Mac, планшетах, смартфонах и аппаратных ВКС терминалах Polycom, Cisco, Avaya, Huawei и др. для корпоративных клиентов. Клиенты продукта SPIRIT VideoMost для видеоконференций в России и СНГ – тысячи государственных и частных организаций, включая предприятия, банки, школы и ВУЗы, медучреждения и промышленность.

Группа компаний MONT основана в 1991 г. и уже 30 лет является дистрибьютором программного обеспечения в России и СНГ. MONT занимается облачной, электронной и классической дистрибуцией, технической и сервисной поддержкой проектов. Продуктовый портфель MONT включает более 350 иностранных и российских поставщиков по направлениям: облачные сервисы, безопасность, виртуализация, САПР и графика и т.д. Компания представлена во всех федеральных округах России, а также в других странах СНГ, Грузии и Монголии.