«Яндекс» обновил возможности Товарной кампании

Для запуска рекламы интернет-магазина достаточно ссылки на сайт. Алгоритм создаст товарные объявления, распределит бюджет и покажет объявления наиболее заинтересованной аудитории на Поиске и на сайтах-партнерах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С помощью Товарных кампаний продавцы интернет-магазинов могут запускать рекламу товаров или интернет-магазина во всех доступных форматах рекламной сети «Яндекса» всего в несколько кликов. Инструмент позволяет увеличивать продажи товаров на сайтах интернет-магазинов и на маркетплейсах, оплачивая только целевые действия.

Чтобы начать работу с инструментом, понадобится ссылка на сайт интернет-магазина или товарный фид, а также добавить товары можно вручную. В настройках доступна оплата за конверсии, например, заполненные заявки, звонки в магазин или покупки. В обновленной версии инструмента появилась возможность указать несколько целей, а также уточнить долю рекламных расходов, которая должна соблюдаться. Кроме того, в Товарной кампании работает автоматическое распределение бюджета в пользу площадок и форматов с лучшей конверсионностью.

«Ecom – самый быстрорастущий сегмент: каждая третья реклама на “Яндексе” ведет на интернет-магазин, а инвестиции еком-клиентов в “Яндекс” в 2022 г. выросли на 32%. Каналов становится все больше, а стратегия и потребление сложнее: пользователь может заметить рекламу в одном месте, принять решение о покупке — во втором, а приобрести — в третьем. Чтобы сэкономить время и ресурсы, важно создавать простые рекламные инструменты, которые работают сразу во всех доступных форматах и приносят гарантированный результат. Товарная кампания поможет запустить рекламу сразу во всех форматах в несколько кликов и начать продавать», — сказала руководитель продуктов для рекламодателей «Яндекса» Мария Опритова.