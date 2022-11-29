CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Исследование SuperJob: россияне стали чаще обращаться за онлайн-консультациями врачей на работе

Сервисы телемедицины осваивает все больше россиян. В опросе SuperJob приняли участие 3 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Уже каждый десятый россиянин обращался за онлайн-консультациями врачей: 5% освоили телемедицинские сервисы до ковида, еще 5% — в последние 2 года. Медленно, но верно подобные услуги внедряются в нашу повседневную жизнь: в 2021 г. об опыте консультаций с врачами через интернет упоминали 8% россиян. За год выросло и число тех, кто консультировался с врачами по поводу своего здоровья прямо на работе: 21% сейчас против 17% от общего количества тех, кто пользовался телемедицинскими сервисами, в 2022 и 2021 гг. соответственно.

За телемедицинскими консультациями чаще обращаются женщины (12% против 8% среди мужчин). Больше же всего освоивших коммерческие онлайн-сервисы в сфере здравоохранения среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (14%).

Больше консультаций — больше мнений: количество однозначно и скорее отрицательных отзывов выросло за год на 8 процентных пунктов: «Видимо, еще были отладки. Не особо поняла консультацию». Впрочем, полностью и скорее положительных отзывов большинство (59%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» перешел на поиск нового поколения. Он будет искать не только по сайтам, но и по сущностям

Официально: «Яндекс» готовится к разделу на две части. Одна может достаться Кудрину

Грандиозная утечка в WhatsApp. Пострадали сотни миллионов пользователей, россиян тоже зацепило

Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку из-за публикаций сына в Telegram

Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

Власти тянутся к крипте. Госдума приступила к созданию российской криптобиржи

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Лучшие умные часы для пожилых людей: выбор ZOOM

Лучшие автомобильные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще