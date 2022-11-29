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«Мегафон» ускорил мобильный интернет в клинической больнице в Одинцове

«Мегафон» модернизировал сеть для клинической больницы №123 в Одинцове. Это позволило в два раза увеличить скорость мобильного интернета для персонала и пациентов.

Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины им. Ю.М. Лопухина ФМБА России – один из крупнейших в стране медицинских центров. Чтобы обеспечить абонентов качественной сотовой связью во всех помещениях, «Мегафон» построил базовую станцию с использованием дополнительного диапазона LTE-2600. Это дало возможность улучшить проникновение мобильного сигнала, что актуально в зданиях с большим количеством помещений: палат и лабораторий. Теперь врачи и пациенты смогут с комфортом использовать мессенджеры, соцсети, конференц-связь и другие сервисы в любой локации больницы.

«Наличие качественной мобильной связи важно для любого современного медицинского учреждения. Это позволяет врачам всегда иметь возможность связываться с пациентами и оказывать им оперативную помощь, когда счёт идёт на считанные минуты. Также мы сможем ускорить цифровизацию больницы, чтобы внедрять новые технологии», – сказал Андрей Мещеряков, заместитель генерального директора по лечебной работе – главный врач, доктор медицинских наук.

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