«Обит» обеспечила Wi-Fi для ледового катка в общественном пространстве «Флагшток» у домашнего стадиона ФК «Зенит»

«Обит» приняла участие в подготовке общественного пространства «Флагшток» у стадиона «Газпром-арена» к зимнему сезону. Посетители катка, открытого на территории комплекса, могут воспользоваться Wi-Fi-доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Новый каток у «Флагштока» — это две просторные площадки на берегу Финского залива с видом на «Лахта центр», соединённые ледовыми дорожками. Общая площадь ледового покрытия – 2,8 тыс. м2. На сегодняшний день это один из трех крупнейших катков в Санкт-Петербурге.

Сеть Wi-Fi, организованная специалистами «Обит», охватывает не только территорию ледового поля, но и значительное пространство вокруг него площадью 6 тыс. м2. Таким образом, все посетители смогут поделиться в сети эмоциями от посещения площадки как прямо на льду, так и в павильонах поблизости. Высокая скорость соединения позволяет быстро обмениваться медиа, выкладывать в соцсети видеоролики и совершать видеозвонки.

Сеть промышленного уровня включает в себя 12 точек доступа последнего поколения Wi-Fi-6 и обеспечивает стабильный сигнал при одновременном подключении до 400 пользователей. При этом технология бесшовного переключения между точками никак не ограничивает перемещения посетителей катка, сохраняя непрерывность интернет-связи даже для самых активных гостей, что особенно важно с учетом главного назначения площадки – активный семейный отдых и спортивные занятия.

«Это уже второй проект, который наша компания выполнила в рамках развития «Газпром-арены» – в прошлом году «Обит» создал систему связи для комплекса сооружений при этом, без преувеличения знаковым, для города объекте, – сказал Михаил Телегин, руководитель коммерческого департамента «Обит». – Организация Wi-Fi-платформы на территории одной из площадок комплекса – логическое продолжение нашего сотрудничества, которое стало для нас еще одним признанием наших компетенций, а также возможностью сделать свой вклад в популяризацию спорта и активного отдыха в Санкт-Петербурге».