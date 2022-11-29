«Почта России» запустила доставку из европейских интернет-магазинов

«Почта России» начала доставлять покупки из интернет-магазинов Евросоюза. Получить заказ можно в любом из 38 тыс. отделений по всей стране или курьером в более чем 14 тыс. населенных пунктов.

Воспользоваться новой услугой могут клиенты «Почта Global» – партнёра «Почты» по доставке товаров, продаваемых на зарубежных онлайн-площадок. Сервис открывает российским покупателям доступ к крупнейшим магазинам и маркетплейсам, включая Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, и европейским сайтам Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и других брендов.

Оплатить заказ на «Почта Global» можно российской банковской картой. Покупатели могут объединять несколько заказов в одну посылку или, наоборот, разделить покупку, чтобы отправить по разным адресам. В стоимость доставки включено хранение на складе оператора до 90 дней. Дополнительно клиенты могут заказать фотографии прибывших товаров, чтобы убедиться в их сохранности, а также проверку комплектности и работоспособности покупки.

Заказы из европейских интернет-магазинов поступают на склады партнера в Берлине и оттуда отправляются покупателю. Сроки доставки из Германии в Россию составят от 14 дней, включая процедуру таможенного оформления. Если стоимость посылки превысит 1 тыс. евро или вес будет более 31 кг, то оплатить пошлину можно будет на сайте и в мобильном приложении «Почты» или при получении посылки в отделении.

«Летом этого года мы запустили доставку покупок из интернет-магазинов США, оформленных на платформе pochtaglobal.ru. Теперь мы вместе с партнером запускаем доставку товаров из европейских магазинов. Это позволит покупать напрямую у брендов. Быстрое таможенное декларирование, удобное отслеживание и оплата пошлин, максимальная география доставки в России через «Почту» – всё это обеспечит пользователям нашего партнёрского сервиса лучший клиентский опыт», – сказал заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «Почты России» Георгий Аликошвили.