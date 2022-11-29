VK Play Live выходит из беты и запускает программу поддержки стримеров

VK Play Live выходит из периода закрытого бета-теста — теперь все желающие могут проводить стримы. С 1 декабря 2022 г. на VK Play Live запустится программа поддержки малых и средних стримеров, в рамках которой авторы контента смогут претендовать на получение наград. Об этом CNews сообщили представители VK.

С августа 2022 г. стриминговая платформа VK Play Live проводила бета-тестирование, на участие в котором было подано более 10 тыс. заявок от стримеров. За три месяца VK Play Live было проведено более 11 тыс. стримов длительностью 57,5 тыс. часов, добавлено 26 обновлений, включающих уникальные ники, смайлы, бейджи в чатах и др. В ноябре 2022 г. VK Play Live представила собственное мобильное приложение в Google Play и RuStore.

«Мы разрабатываем VK Play Live как максимально комфортную площадку как для зрителей, так и для стримеров. Мы очень рады, что за время бета-теста VK Play Live привлекла к себе внимание, многие пользователи поделились обратной связью по доработке платформы, благодаря чему мы выпустили более 20 патчей. Сейчас мы видим, что проект готов к выходу из тестового режима и к переходу на новый уровень работы», —‎ сказал Станислав Саксон, менеджер по развитию VK Play Live.

VK Play Live также запускает программу поддержки малых и средних стримеров. В эту группу попадают стримеры, у которых максимальное количество единовременно смотрящих зрителей не превышает 300 человек. Данная программа будет включать в себя несколько сезонов, в каждом из которых будут меняться метрики и награды. Стримерам будет присвоен один из пяти уровней, от которого будет зависеть уровень их вознаграждения. Первый сезон программы начинается 1 декабря 2022 г. и продлится 30 дней, подробнее о ней можно узнать в новом разделе «Сообщество», который будет доступен всем стримерам VK Play Live.

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VK Play — площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента. VK Play объединяет в себе все востребованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог из 13 тыс/ игр, облачный гейминг, стриминг, киберспорт и игровое медиа. Для фанатов киберспорта VK Play также проводит любительские и профессиональные, открытые и эксклюзивные кибертурниры. Стриминговая платформа VK Play Live была запущена в августе 2022 г.. На VK Play Live уже доступно проведение прямых трансляций, просмотр и проведение стримов в высоком качестве 4К, общение в чате и др.