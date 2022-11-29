«Яндекс 360» расширил возможности для коммуникации бизнеса

В «Яндекс 360» для бизнеса появились новые возможности, упрощающие коммуникацию в компаниях. В «Календаре» – основном инструменте планирования рабочего времени – стало еще удобнее организовывать встречи с коллегами.

При планировании офлайн-встреч в «Календаре» теперь возможно забронировать переговорную комнату*. Сотрудники могут видеть информацию, свободна ли переговорка в определенное время, ее вместимость и адрес офиса, где она находится. Также к встрече можно прикрепить вложение, чтобы все участники смогли заранее ознакомиться с нужными материалами.

Еще одно немаловажное обновление – настройки приватности «Календаря». Встречи будут видны только сотрудникам компании. Это позволит скрыть расписание от внешних пользователей, не имеющих отношение к организации. Также появилась возможность создания секретной встречи внутри организации. Для этого теперь доступна настройка «видно только участникам».

Быстро создать встречу теперь можно напрямую из «Почты» при просмотре письма. Особенно это удобно, когда адресатов переписки много и важно, чтобы состав участников в приглашении сохранился. А для индивидуальной встречи с коллегой можно перейти в его расписание прямо из «Почты» и подобрать свободный слот.

«Мы сами работаем в большой команде и хорошо понимаем, насколько важна отлаженная коммуникация и быстрое планирование как регулярных мероприятий, так и срочных встреч. “Календарь” является одним их самых важных сервисов нашего виртуального офиса для бизнеса и продолжит активно развиваться с учетом пожеланий пользователей», – сказал Владимир Русинов, CEO «Яндекс 360».

*Доступно на тарифах «Оптимальный» и «Расширенный» «Яндекс 360» для бизнеса.

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«Яндекс 360» — это виртуальный офис, в котором собраны сервисы для работы и повседневных задач: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, создавать документы разных форматов и др.