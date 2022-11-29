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«Яндекс маркет» поможет бизнесу заработать на привлечении новых продавцов на сервис

Магазины, торгующие на «Яндекс маркете», теперь могут привести на сервис новых продавцов и за каждого из них получить на свои расчетные счета денежное вознаграждение — 10 тыс. руб. Это стало возможным благодаря реферальной программе, которую маркетплейс запустил для магазинов-партнеров. Она позволяет продавцам дополнительно заработать с помощью сервиса, а полученные деньги они смогут потратить на что угодно — например, на развитие бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы воспользоваться реферальной программой «Маркета», нужно в ней зарегистрироваться, получить промокод и поделиться им с тем, кто имеет статус юрлица или ИП и кто раньше не торговал на сервисе. Дальше новый продавец регистрируется на маркетплейсе, при этом указывает промокод и подключается к сервису по модели FBY, FBS или Экспресс. Как только этот магазин продаст на «Маркете» товары на общую сумму от 10 тыс. руб., пригласивший его партнер получит от сервиса денежное вознаграждение.

Уже сейчас зарабатывать на реферальной программе «Маркета» могут все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые торгуют на сервисе. Скоро маркетплейс запустит ее вообще для любых российских юрлиц и индивидуальных предпринимателей — не только для магазинов на сервисе.

Тем, кто регистрируется на «Маркете» по реферальной программе, доступно несколько моделей продаж, чтобы каждый мог выбрать оптимальный вариант для своего бизнеса. Например, с моделью FBY магазин поручает сервису хранение товаров, упаковку заказов и их доставку покупателям. FBS — это когда продавец сам хранит товары, собирает заказы и передает маркетплейсу, а сервис развозит их клиентам. Те, кто выбрал «Экспресс», тоже хранят товары у себя и упаковывают заказы, затем «Маркет» сам забирает у них посылки и за один-два часа доставляет покупателям.

«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 49 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 35 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».

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