Жители Липецка, Ельца и Грязей смогут сэкономить на связи до 40%

МТС объявляет о запуске партнерской программы c провайдером «Зеленая точка» в Липецке, Ельце и Грязях. Теперь у жителей этих городов появилась возможность сэкономить на услугах связи более 15 тыс. руб. в год при одновременном подключении мобильной связи, домашнего интернета и ТВ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Партнерский тариф объединяет мобильную связь, проводной и мобильный интернет, домашнее цифровое ТВ, а также доступ к онлайн-кинотеатру KION с эксклюзивным контентом и киноновинкам. Несколько сервисов для удобства пользователей объединены в один счет, абонентская плата ежемесячно списывается с баланса мобильного телефона. Подключиться к новому совместному тарифу могут абоненты МТС в зоне покрытия сети «Зеленая точка» в Липецке, Ельце и Грязях.

При этом стоимость всех услуг в рамках единой подписки заметно выгоднее, чем если их подключать отдельно. Жителям доступны две версии тарифов стоимостью от 553 руб. в месяц. Таким образом, абонентская плата за весь комплекс услуг сопоставима со стоимостью тарифа одной мобильной связи.

«Теперь у всех абонентов “Зеленой точки” в Липецкой области появилась возможность пользоваться мобильной связью МТС с существенной скидкой. В результате взаимодействия двух сильных операторов на рынке мобильной и фиксированной связи жители получат экономию, качественное обслуживание, а также удобные цифровые сервисы для дома. Например, доступ к онлайн-кинотеатру KION, к каналу “Матч премьер” и даже страховой полис на случай повреждения чужой квартиры. Кроме того, к семейной версии подписки можно подключить до пяти человек, чтобы использовать общие и дополнительные пакеты мобильной связи и интернета», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.