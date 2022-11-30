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«Мегафон» расширил сеть LTE на побережье второго по величине озера в Европе

Специалисты «Мегафона» модернизировали инфраструктуру связи в Медвежьегорске, откуда ежегодно с побережья Онежского озера тысячи путешественников начинают знакомство с жемчужиной республики Карелии — заповедником Кижи. Теперь как туристы, так и местные жители смогут пользоваться услугами мобильного оператора на средней скорости свыше 35 Мбит/с.

Улучшения коснулись городского участка трассы «Вологда-Медвежьегорск», микрорайона «Восточный», парка культуры и отдыха «Вичка» и побережья Онежского озера, где сконцентрировано множество баз отдыха.

В результате проверенных работ абонентам компании стали доступны не только преимущества быстрого интернета, но и высокое качество звонков в VoLTE — технология позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G.

Спрос на высокие скорости интернета в Медвежьегорске подтверждает увеличившийся объем LTE-трафика. С начала 2022 г. пользователи компании скачали более 1 ПБ данных — это на 24% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

«Мы постоянно анализируем нагрузку на сеть и отмечаем растущий интерес карельских абонентов к потреблению мобильного интернета. Чтобы клиенты компании в республике могли пользоваться стабильной мобильной связью и передачей данных на максимальных скоростях, наши специалисты выявляют наиболее загруженные локации и грамотно распределяют нагрузку, оснащая новыми инфраструктурными объектами те места, где в первую очередь требуются улучшения», — отметил Роман Куликов, директор «Мегафона» в Республике Карелия.

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