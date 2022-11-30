«Мегафон» разогнал 4G в «золотой столице» Красноярского края

«Мегафон» построил сеть LTE в Северо-Енисейском – абонентам компании, живущим в отдаленном городском поселке Красноярского края, впервые стал доступен высокоскоростной мобильный интернет 4G на скорости свыше 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры «Мегафона» построили и модернизировали телеком-инфраструктуру в «золотой столице» края, а также в поселках Новая Калами и Брянка. В общей сложности здесь постоянно живут свыше 6500 человек, а также приезжают сотни специалистов, работающих вахтовым методом в золотодобывающих предприятиях. Теперь они смогут использовать все цифровые возможности своих гаджетов по максимуму: за секунды скачивать видео и полезные приложения, а также звонить в 4G по технологии VoLTE, отличающейся «эффектом присутствия» собеседника и мгновенным соединением.

Качество голоса и интернета улучшилось в жилых кварталах, медицинских и образовательных учреждениях, спортивных и торговых объектах, на автомобильных дорогах, вблизи промышленных и складских предприятий, а также в местном аэропорту.

Из-за удаленности и сложного ландшафта ранее мобильная сеть на этой территории работала только через спутниковые каналы: обеспечивала населенные пункты голосовыми сервисами, но не давала высоких скоростей передачи данных. Сейчас оператор перевел базовые станции на волоконно-оптическую линию и установил новое оборудование, обеспечивающее покрытие LTE. Помимо увеличения скорости интернета, повысилась также надежность сети оператора: она будет работать стабильно даже при метелях и порывистом ветре, что не редкость для Северо-Енисейского района.

Новые базовые станции оператора работают сразу в нескольких частотных диапазонах, обеспечивающих одновременно высокие скорости передачи данных, широкое покрытие, стабильность и улучшенное проникновение сигнала в помещения.

«Доступ к услугам связи северных поселениях имеет особенную социальную значимость. Учитывая сложный климат и значительную удаленность от крупных городов, мобильный интернет для жителей таких территорий зачастую становится единственным способом для получения госуслуг, приобретения товаров, повышения образования и развлечений. Мы продолжим модернизацию сети в Северо-Енисейском районе, чтобы обеспечить быстрым 4G, в том числе крупные промышленные и добывающие предприятия, работающие на этой территории», – сказал Андрей Ким, директор «Мегафона» в Красноярском крае.

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«Мегафон» – оператор цифровых связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.