На портале «Госуслуг» появился SberPay

Клиентам «Сбера» стала доступна оплата штрафов, госпошлин и налогов с помощью SberPay на сайте и в мобильном приложении портала «Госуслуг». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Для оплаты на сайте необходимо нажать на кнопку SberPay и отсканировать QR-код или ввести номер телефона для отправки пуш-уведомления в приложение Сбера. Если оплачивать через приложение «Госуслуги», достаточно перейти по кнопке SberPay.

При этом до конца 2022 г. все платежи через SberPay на портале «Госуслуг» будут проходить без комиссии для плательщиков.

Поддержку в осуществлении платежа оказывает «ЮKassa» — сервис финтех-компании «ЮMoney».

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка: «С нашей платежной системой удобно, быстро и безопасно оплачивать товары и услуги в интернете. Популярность таких платежей растет, они становятся нормой, и логично, что теперь SberPay появился и на “Госуслугах”. Причем до конца 2022 г. “Сбер: не будет брать комиссию за такие платежи».

Дмитрий Огуряев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России: «Мы стремимся, чтобы на портале “Госуслуг” было как можно больше новых сервисов и функций, удобных для граждан. В день через “Госуслуги” проходит около 400 тыс. платежей. Это оплата разных услуг, пошлин, налогов, штрафов и так далее. Поэтому важно, чтобы способы оплаты были понятными, безопасными и технологичными. “Госуслуги” в этом плане идут в ногу со временем».

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«ЮKassa» — сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney». Основные продукты: прием платежей (более 10 методов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами и др. Ритейлерам в онлайне и офлайне «ЮKassa» предлагает услуги платформы по интеграции собственных финтех-решений в платежные сценарии клиентов. Среди таких финтех-решений — сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и др.

SberPay — способ оплаты товаров и услуг офлайн и в интернете.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.