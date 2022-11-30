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Виджет для книголюбов появился в личном кабинете на mos.ru

В личном кабинете на mos.ru появился новый виджет «Мои книги». С ним горожанам станет еще удобнее пользоваться сервисом поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы». Виджет поможет оперативно получать информацию о забронированных изданиях, отслеживать статусы заказов и продлевать срок хранения книг в городских читальнях. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Возможность настроить личный кабинет под индивидуальные потребности пользователей повышает удобство получения услуг и сервисов на портале mos.ru. Горожане сами выбирают, какую информацию они хотят всегда иметь под рукой: счета за коммунальные услуги, автомобильные штрафы, электронный дневник ребенка, записи к врачам или доступные голосования. Новый виджет полезен тем, кто бронирует книги в городских читальнях с помощью сервиса “Библиотеки Москвы”», – отметили представители Департамента информационных технологий Москвы.

Чтобы виджет «Мои книги» появился на рабочем столе личного кабинета, пользователю необходимо перейти в раздел «Настроить», расположенный в правой части экрана. По умолчанию виджет находится в выключенном состоянии. Для того чтобы его включить, в настройках рабочего стола потребуется выбрать услугу «Библиотеки Москвы». Если в профиле пользователя отсутствуют данные о читательском билете (ЕЧБ), на экране появится специальное поле для ввода его номера. Затем необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Система автоматически добавит номер билета в личный кабинет, после чего подключит виджет. Если в профиле пользователя уже сохранены данные ЕЧБ, то подключение и активация виджета произойдут автоматически.

На главном экране виджета отображается количество книг, находящихся у пользователя на руках, а также информация о пропущенном сроке возврата изданий. Здесь же можно увидеть три кнопки: «Заказ книг», «Мои книги» и «ЕЧБ».

Во вкладке «Мои книги» публикуется список изданий, которые находятся у читателя на руках, с указанием названий, авторов и адресом библиотеки, в которую их нужно вернуть. При желании пользователь может перенести дату возврата, нажав на кнопку «Продлить» — она есть под каждой книгой перечня. В статусе, который есть рядом с книгой, будет указано, когда ее нужно вернуть. А для быстрого доступа к поиску и бронированию изданий можно нажать на кнопку «Заказ книг». После этого пользователя перенаправят из личного кабинета на страницу сервиса «Библиотеки Москвы». Там в разделе «Мои заказы» можно узнать о заказах, находящихся в процессе обработки.

Еще одна кнопка виджета — «ЕЧБ» — открывает доступ к штрихкоду с номером единого читательского билета. Его можно показать библиотекарю, чтобы получить или сдать книгу.

Сервис «Библиотеки Москвы» заработал на mos.ru в апреле 2021 г. С его помощью можно найти и забронировать книги в любой из 440 городских читален, а также продлить срок их хранения онлайн. Специальная интерактивная карта сервиса покажет, в какой из библиотек нужное издание есть в наличии.

Для более удобного поиска можно воспользоваться фильтрами. Заказ соберут в течение трех дней после подачи заявки, затем у читателя будет три дня, чтобы забрать его в библиотеке. Для использования сервиса нужно иметь единый читательский билет и стандартную или полную учетную запись на mos.ru. ЕЧБ можно оформить в любой городской библиотеке (потребуется взять с собой паспорт) или онлайн на mos.ru. Подробнее о том, как зарегистрироваться на портале и повысить статус учетной записи, можно прочитать в инструкции.

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