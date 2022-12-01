«Авито работа» приобретает контрольную долю в казахстанском сервисе чат-ботов HR Messenger

«Авито работа» объявила о приобретении контрольного пакета акций сервиса автоматизации подбора и адаптации персонала HR Messenger. Доля «Авито» в компании составит 62,75%. Сделка осуществлена через холдинговую структуру группы «Авито» — ООО «Авито Холдинг». Команда HR Messenger остаётся операционно независимой во главе с генеральным директором и основателем Русланом Абдулганиевым.

Инвестируя в HR Messenger, «Авито работа» продолжает реализовывать стратегию, сфокусированную на автоматизации найма, и укрепляет экспертизу в технологиях чат-ботов. Для клиентов «Авито работы» — это дополнительная возможность использовать продвинутый HR Tech-продукт, который умеет взаимодействовать с кандидатами во всех в популярных мессенджерах.

«Авито работа» — сервис для подбора сотрудников. По данным исследовательской компании Ipsos, каждый третий соискатель ищет работу на «Авито». Количество вакансий на платформе превышает 2,4 млн, а количество работодателей — более 1,6 млн, включая представителей малого и среднего бизнеса.

HR Messenger — сервис из Казахстана — на рынке России более трёх лет. Сервис охватывает чат-ботами и голосовыми ботами процесс найма от отклика кандидата до помощи в адаптации и снижает объём рутинной работы рекрутера в пять раз.

«Автоматизация найма — ключевое направление развития «Авито работы» как масштабной технологической платформы для найма. Гармоничный симбиоз экспертизы «Авито» и надёжного партнёра в лице HR Messenger обеспечит нашим клиентам покрытие воронки рекрутинга технологиями автоматизации — от первого контакта компании с соискателем до выхода на работу и даже дальше. Оцениваем сделку как перспективную стратегическую инвестицию», — сказал Артём Кумпель, управляющий директор «Авито работы».

«Работая с крупнейшими компаниями России и Казахстана, мы видим, как меняется сам механизм поиска работы и трудоустройства. Современная аудитория требовательна к скорости ответа, к удобству коммуникаций, к оформлению вакансий, поэтому то, что вчера было модной технологией, сегодня — необходимость и корневая часть HR-процесса. По опросам тысяч кандидатов, 78% выбирают общение через WhatsApp, а не звонки и готовы ждать ответа на отклик не больше пары часов», — сказал Руслан Абдулганиев, основатель платформы HR Messenger.