«Дзен» перезапустил мобильное приложение: в нем улучшенные рекомендации, новый онбординг и ролики на старте

«Дзен», мультиформатная платформа для просмотра и создания контента, представила обновленное мобильное приложение. Теперь пользователи могут еще точнее настроить персональную ленту под себя и выбрать ролики как стартовую вкладку. Об этом CNews сообщили представители «Дзена».

Улучшенные рекомендации

Команда «Дзена» обучила нейронную сеть, которая умеет глубоко анализировать содержимое видео и текстов, на примере 400 млн публикаций. В результате появилась усовершенствованная «холодная» лента. Она перестраивается динамически и в режиме реального времени — в зависимости от актуальных интересов пользователя. Алгоритмы «Дзена» учитывают взаимодействия со всеми форматами сразу — таким образом, если пользователю понравилась конкретная статья, рекомендательная система предложит ему не только тексты на эту же тематику, но и видео.

«“Дзен” — платформа с самой большой и сложной рекомендательной системой в стране. У нас четыре формата: посты, статьи, вертикальные ролики и горизонтальные видео. Более 100 тыс. активных авторов публикуют контент каждую неделю, а пользователи Дзена создают до 10 млрд событий в день: от публикации до лайка или комментария. Нам важно, чтобы они видели именно тот контент, который им интересен прямо сейчас. Рекомендательные алгоритмы отбирают каждую публикацию для персональной ленты пользователя из почти 5 млн возможных вариантов. С новой “холодной” лентой и обновленными рекомендациями каждому пользователю найдется, в какой контент уйти с головой», — сказал Андрей Зимовнов, ML-директор «Дзена».

Рекомендации стали еще понятнее

Лента «Дзена» работает по подписочному принципу — сначала пользователь видит контент тех каналов, на которые он подписан, а затем — рекомендации. Алгоритм «Дзена» также объясняет пользователю, почему он видит тот или иной контент в рекомендациях на основе его взаимодействий: например, потому что он лайкнул похожий материал или смотрел публикации конкретного автора.

Новый онбординг для пользователей

Пользователям, которые только открывают для себя мобильное приложение «Дзена», платформа предложит выбрать интересные темы. Так, алгоритм покажет именно тот контент, который актуален конкретному пользователю — достаточно просто сделать несколько кликов. Ценители кино смогут часами читать статьи про фильмы и сериалы, а любители полезных видео — учиться лайфхакам.

Ролики на старте

Специально для молодой аудитории, предпочитающей видео текстовым форматам, «Дзен» представил возможность открывать ролики первыми при запуске мобильного приложения. В результате среднее время, которое пользователи в возрасте 14–24 лет проводят в «Дзене», увеличилось на 25%.

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«Дзен» — мультиформатная платформа для просмотра и создания контента. Здесь блогеры, бренды и медиа ежедневно публикуют посты, статьи, видео, вертикальные ролики. А умные алгоритмы помогают им найти свою аудиторию. Обновленное мобильное приложение «Дзена» уже доступно в Google Play и App Store.