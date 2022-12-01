CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Калькулятор доходов поможет получить пособие на ребенка в Подмосковье

С начала 2022 г. за назначением пособия на ребенка в Подмосковье обратились онлайн около 115 тыс. раз. Теперь услугу на региональном портале упростили. В электронную форму заявления внедрен сервис предпроверки, который рассчитает уровень дохода. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На портале госуслуг Подмосковья жители могут получить 266 услуг. Услуга “Назначение пособия на ребенка” – одна из самых популярных. Чтобы родители не тратили много времени на оформление заявления, мы добавили новый сервис. Он рассчитает доход: если на каждого члена семьи сумма будет ниже прожиточного минимума, то можно будет подать заявление. Благодаря сервису уменьшится число отказов», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Оформить пособие на ребенка можно на региональном портале в разделе «Гражданам» – «Соцподдержка» – «Поддержка семей с детьми». Воспользоваться услугой могут родители ребенка до восьми лет или лица, их заменяющие. Нужно иметь среднедушевой доход не выше 16 223 руб. и постоянно проживать в Подмосковье. Также уровень имущественной обеспеченности не должен превышать установленные нормы для получения социальных пособий. Если в семье несколько детей, то необходимо подавать отдельное заявление на каждого ребенка.

Услуга бесплатная. Решение о назначении или продлении пособия поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне превратили военную технологию связи в замену сотовым сетям и оптоволокну. Испытания успешны, не за горами массовое распространение

Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

Взломан суперпопулярный менеджер паролей. Данные миллионов пользователей под угрозой

Бизнес рассказал, как внедрялись российские ИТ-решения с грантовой поддержкой

Спустя годы исправлен недостаток Chrome, раздражающий миллиарды пользователей

Популярный во всем мире файлообменник внезапно закрывается. Все пользовательские файлы будут утрачены

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие SSD емкостью 1 ТБ: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Лучшие умные часы для пожилых людей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще