МТС разогнала мобильный интернет на участке Транссиба в районе Нижнего Ингаша

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о том, что обновила телеком-оборудование в Нижнеингашском районе Красноярского края. В результате модернизации сети скорость мобильного интернета на треть выросла в трех населенных пунктах, а также на участках крупных транспортных магистралей региона, которые входят в зону покрытия этих поселков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Модернизация сети МТС коснулась районного центра Нижний Ингаш и двух крупных поселков – Нижняя Пойма и Тинской. Скорости мобильного интернета МТС выросли также на участке автодороги М53 Новосибирск — Красноярск — Иркутск и на двух железнодорожных станциях, расположенных на Транссибирской магистрали – Ингашская и Решоты. Теперь пассажиры, следующие по железной дороге или путешествующим автотранспортом, а также жители поселков могут с большим комфортом пользоваться всеми необходимые сервисы от социальных сетей и мессенджеров до мобильных банков и госуслуг.

«Трафик мобильного интернета постоянно растет, а требования к скорости передачи данных постоянно повышаются и у горожан, и у жителей небольших населенных пунктов. Конечно, эту потребность в постоянном повышении качества связи мы учитываем в своей работе. Мы проанализировали потребление трафика в районе населенных пунктов и основных транспортных путей и обновили оборудование, что позволило сделать скорости мобильного интернета еще более комфортными для повседневной работы», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.