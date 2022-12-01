«Яндекс Go» и Дептранс Москвы запустили такси для маломобильных пассажиров

В «Яндекс Go» появился тариф «Специальный» — заказ такси для людей, которые передвигаются в инвалидных креслах. Новая услуга — это совместный проект «Яндекс такси» и Департамента транспорта Москвы, обе стороны договорились о развитии этого направления еще год назад.

В рамках тарифа можно вызвать микроавтобус JAC Sunray 4С с подъемником, и машина приедет в пределах 30 минут. Новая услуга поможет добираться до мест назначения: например, для поездок по Москве или в столичные аэропорты и, наоборот, из них в город.

Тариф «Специальный» особенно пригодится тем, кто передвигается в тяжелых электрических креслах, которые для перевозки нужно закреплять в салоне машины. Тем, кто пользуется складными креслами, микроавтобусы тоже будут удобнее, чем легковые автомобили: не придется пересаживаться в машину из кресла, собирать его, а затем разбирать после поездки.

Для поездок по новому тарифу водители должны обладать особыми навыками. Все водители прошли тренинги по реагированию на нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в поездках, а также научились обращаться с инвалидными креслами, управлять подъемником в машине и правильно парковаться. Разработкой образовательной программы для водителей, которые управляют микроавтобусами, «Яндекс такси» занималось совместно с благотворительным фондом «Дом с маяком» и некоммерческой организацией «Пространство равных возможностей».

Кроме того, сервис «Яндекс такси» принял решение не брать комиссию с заказов по тарифу «Специальный», чтобы таксопарк и водители получали всю сумму, которая указана в приложении у пассажиров. Микроавтобусам, приезжающим на заказы, доступны выделенные полосы, поэтому поездка обычно занимает не больше времени, чем на легковом такси.

Поездки по тарифу «Специальный» можно оплатить наличными или онлайн. Чтобы выбрать новый тариф, нужно в приложении Go открыть раздел «Другие» — для этого достаточно пролистать список тарифов до конца вправо.

«Яндекс такси» работает над тем, чтобы все пассажиры имели равный доступ к возможностям сервиса. Например, в 2021 г. «Такси» адаптировало процесс заказа в приложении Go так, чтобы вызывать машины было удобно и незрячим пассажирам. В 2022 г. в приложении Go появилась возможность заранее предупредить водителя о том, что поедет пассажир с собакой-поводырем или понадобится свободный багажник для сложенного инвалидного кресла.