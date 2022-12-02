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Аудитория госпабликов в соцсетях превысила 36 млн человек

С 1 декабря 2022 г. школы, поликлиники, детские сады и другие государственные учреждения должны иметь официальные страницы в соцсетях. Следить за их работой и быть в курсе новостей станет проще. Аудитория госпабликов уже превышает 36 млн человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Убедиться, что страница — официальная, помогают специальные отметки «Госорганизация» и «Подтверждено через Госуслуги».

Пока функция подтверждения подлинности страницы через «Госуслуги» доступна только во «Вконтакте». Ей воспользовались более 100 тыс. госорганизаций.

Как подтвердить подлинность страницы: зайти в раздел «Управление»; во вкладке «Основная информация» выбрать «Подтвердить статус через Госуслуги». Переход на портал произойдет автоматически; авторизоваться на «Госуслугах» от имени организации (это могут сделать руководители организации или назначенные ими администраторы); согласиться на проверку информации.

Проверка займет не более 24 часов. После этого на странице появится отметка государственной организации.

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