Умный поиск, быстрый результат: больше 50 городских сайтов обновили поисковую строку mos.ru

«Умная» поисковая строка портала mos.ru и единая удобная навигация теперь доступны еще на 56 городских ресурсах. Среди них – страницы школ, спорткомплексов, префектур, технопарков и других учреждений. Обновление навигационной строки позволит жителям быстрее находить нужные услуги, документы и ответы на свои вопросы без необходимости специально переходить для этого на портал mos.ru. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

В частности, «умный» поиск с подсказками и обновленная навигационная панель стали доступны на сайтах Центров государственных услуг «Мои документы» (md.mos.ru), Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (fond.mos.ru), Главархива Москвы (mosarchive.mos.ru) и других городских департаментов и учреждений.

В 2019 г. город внедрил на всех сайтах в домене mos.ru единую навигационную панель серого цвета. Тогда это позволило визуально объединить все столичные онлайн-ресурсы и дать пользователям возможность быстро найти нужную услугу или сервис, находясь на любом городском сайте. В рамках модернизации навигационная панель и поисковый компонент 50 ресурсов были обновлены: пользователям стал доступен усовершенствованный «умный» поиск портала mos.ru с подсказками и быстрыми ссылками на услуги, а также привычная красная «шапка» сайта.

«Многие горожане уже привыкли к «умной» поисковой строке портала mos.ru, которая понимает запрос даже с первых символов, предлагая подходящие ссылки и информацию. Только с начала этого года поисковой строкой воспользовались более 27 млн раз, при этом 35% пользователей обращались к подсказкам. Теперь получить удобный и быстрый доступ к городским сервисам, услугам, проектам и новостям можно не только на главном городском портале, но и на десятках других московских онлайн-ресурсов. Кроме того, обновленная навигационная строка адаптирует меню под каждый конкретный ресурс. До конца следующего года модернизация будет завершена более чем на 400 городских сайтах единого виртуального пространства столицы», - отметил Борис Фролов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы.

Теперь поисковая строка позволяет искать необходимую информацию не только внутри конкретного сайта и на портале mos.ru, но и на остальных городских порталах, а подсказки помогают быстрее получить ответ на вопрос. Строка также отображает популярные запросы и сохраняет историю поиска.

Усовершенствованная навигация теперь адаптирует меню популярных услуг и сервисов под каждый конкретный ресурс. Например, если на сайте центров госуслуг «Мои документы» чаще всего ищут «запись в центры госуслуг и ведомства», то ссылка на эту услугу будет отражена первой в разделе «Услуги». Здесь же пользователям доступны инструкции, они также сгенерированы в соответствии с самыми частыми запросами пользователей.

Завершить обновление поисковой строки и «шапки» на всех городских ресурсах планируется в 2023 г.

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Портал mos.ru — это цифровая платформа, на которой собраны основные московские услуги и сервисы, где публикуются актуальные городские новости и анонсы грядущих событий. Здесь можно найти подробные и понятные инструкции по получению государственных услуг, а также сведения о работе и составе органов власти столицы. Всего на mos.ru представлено уже более 380 онлайн-услуг и сервисов, ими пользуются более 15 млн человек. Чтобы иметь доступ ко всем возможностям портала, необходима полная учетная запись.