«Корус консалтинг» расширила функциональность онлайн-портала для контрагентов «Востокцемента»

ГК «Корус консалтинг» завершила комплексный проект по доработке и развитию онлайн-площадки для клиентов «Востокцемента». ИТ-компания провела технический и UX-аудит B2B-портала, устранила проблемы в интерфейсе и добавила новые функции в личном кабинете, каталоге и корзине. Все это улучшило опыт взаимодействия с площадкой для 4 тыс. пользователей.

«Востокцемент» – промышленная группа, производящая строительные материалы на собственной сырьевой базе. Компания активно инвестирует в модернизацию процессов. Одно из приоритетных направлений развития – оптимизация взаимоотношений с клиентами, в том числе в онлайне. Чтобы определить барьеры, точки роста и стратегию развития B2B-портала, «Востокцемент» решил провести ИТ- и UX-аудит. Партнёром по проекту стала ГК «Корус консалтинг», которая ранее консультировала производителя в проекте по внедрению CRM, а также проводила предпроектное обследование ERP-системы.

ИТ-компания проанализировала интерфейс личного кабинета контрагента с точки зрения юзабилити и функционального наполнения. Выявила погрешности в работе с корзиной, каталогом и карточками, которые уменьшают вероятность покупки. Например, на портале отсутствовали всплывающие окна (попапы), которые предупреждают клиента об удалении позиций из заказа, успешной регистрации и других действиях. По результатам аудита специалисты дали рекомендации по улучшению юзабилити и ИТ-архитектуры и приступили к следующему этапу – внедрению изменений и доработке отдельных функций e-commerce (электронная коммерция) площадки.

«Корус консалтинг» осуществил частичный редизайн B2B-портала, улучшил структуру личного кабинета и навигацию по нему. Проектная команда реализовала адаптивную версию для смартфонов и планшетов, благодаря чему онлайн-площадка стала доступна с любых устройств.

Расширены возможности онлайн-покупки на B2B-портале: теперь клиенты могут добавлять в один заказ сразу несколько видов тарированной продукции «Востокцемента» и распределять их по машинам. А если автомобиль не будет загружен на 100%, система предложит пользователю дополнить корзину.

Проектная команда подключила к B2B-порталу дополнительные онлайн-кассы и разделила платёжные системы между юрлицами: теперь площадка учитывает структурную особенность «Востокцемента». В момент заказа система понимает, какой из агентов обслуживает клиента, и сразу направляет счета на нужные банковские реквизиты, что избавляет сотрудников от необходимости вручную оформлять документы.

Кроме того, «Корус консалтинг» внедрила модуль опроса клиентов. С его помощью «Востокцемент» сможет проводить маркетинговые опросы, оценивать лояльность и удовлетворенность качеством сервиса, а в перспективе – собирать информацию об объемах и ассортименте будущих заказов, чтобы лучше планировать загрузку производства.

«Мы хотим предоставлять контрагентам простую и понятную процедуру заказа. Для этого провели UX-аудит B2B-портала, расширили его функциональное наполнение и пользовательские сценарии, внедрили адаптив и улучшили дизайн. Многое из этого получилось реализовать в том числе благодаря экспертному подходу “Корус консалтинг” и их вниманию к нашим бизнес-целям. Мы продолжаем совершенствовать B2B-портал и расширять возможности, которые сделают онлайн-покупки ещё более удобными и быстрыми. Среди них интеграция с сервисом SberBusinessAPI, работа с избранным, обращениями, доверенностями и ЭЦП через личный кабинет и многое другое», – отметила Оксана Кожаева, заместитель генерального директора по продажам «Востокцемента».

«Востокцемент» идет по пути качественного улучшения клиентского сервиса, благодаря чему привычный процесс закупки становится быстрее и удобнее для более чем 4 тыс. пользователей. Клиенты оформляют онлайн-заказы в несколько кликов, не тратя время на звонки и долгие переписки с менеджерами по продажам. Мы рады поддержать последовательное развитие онлайн-площадки, которая помогает «Востокцементу» укреплять позиции на цементном рынке и предоставляет контрагентам уникальный пользовательский опыт», – сказала Мария Бар-Бирюкова, заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг».