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В RuStore появились рекомендации и тематические подборки

В официальном магазине приложений RuStore обновились карточки приложений: вся важная для пользователя информация теперь отображается на первом экране. При открытии будут видны оценки, отзывы, количество скачиваний и размер приложения. Из карточки приложения можно перейти и посмотреть другие приложения разработчика.

Содержание страницы приложения зависит от того, установлено оно или нет. Для установленных сервисов отображается интерфейс для оценки и отзыва; если приложение не загружено на телефон, то пользователь увидит подробную информацию о нем.

Пользователям стали доступны рекомендации похожих сервисов — они подбираются тематически. После скачивания их можно сразу оценить. Процесс скачивания тоже стал лучше: теперь приложение продолжит загружаться в фоновом режиме, даже если во время скачивания возникнут проблемы со связью.

В магазине появились тематические подборки приложений от редакции. Это позволит пользователям быстрее находить нужные и интересные приложения. В дальнейшем подборки могут использоваться для продвижения сервисов. Например, уже запущены подборки «Самое необходимое», «Финансы», «Доставка еды» и другие актуальные списки, которые будут регулярно обновляться.

В октябре 2022 г. месячная аудитория RuStore превысила 7 млн человек, согласно исследованию Cross Web Mediascope, реализуемого на Android only подходе. В магазине приложений уже доступны 25 самых популярных российских приложений и порядка 3000 других сервисов от более чем 1800 разработчиков.

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RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений. Стор разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры России. RuStore в данный момент работает в формате бета-тестирования, предоставляя возможности по скачиванию и размещению приложений пользователям и разработчикам. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков.

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