«VK клипы» подвели итоги 2022 года: 20 млн клипов и двукратный рост просмотров

С начала 2022 г. в «VK клипах» в два раза выросло среднесуточное число просмотров и приблизилось к отметке в 750 млн. Количество опубликованных клипов увеличилось более чем в четыре раза, а число создателей контента — в 2,2 раза. Всего в 2022 г. было опубликовано более 20 млн клипов, а общее количество размещённых на платформе видео за всё время работы сервиса перешагнуло отметку в 30 млн. Чтобы все их посмотреть один за другим, потребуется более 20 лет.

Самый популярный клип уходящего года снял Yan Dilan: его ролик собрал более 10,3 млн просмотров и свыше 273 тыс. реакций. Лидером по отметкам «Мне нравится» стала Валерия Чекалина (Lerchek): за год пользователи оставили под её роликами больше 6 млн сердечек. Самым популярным клипером по общей сумме просмотров и реакций стала Мари Добро, а самым комментируемым клипом — видео от Lera_Danya, оно набрало более 5,4 тысячи комментариев.

В топе «VK клипов» по общему количеству просмотров и публикаций в 2022 г. оказались хештеги #юмор — 606,3 млн просмотров, #котики — 279,1 млн и #любовь — 38,7 млн. В лидерах популярных подборок также оказались «юмор» и «котики», а ещё «собаки»: ролики с четвероногими друзьями человека набрали более 431,4 млн просмотров и 4 млн оценок.

Самыми популярными треками VK клипов по сумме просмотров в 2022 г. стали Belly Dancer от Imanbek и BYOR, Follow Your Heart от idenline и Kate Melody и Balenciaga от FILV.

Марина Краснова, СЕО «Вконтакте», «VK клипов» и «VK видео», сказала: «Этот год стал по-настоящему рекордным для VK клипов — лидера российских сервисов вертикальных роликов. Нам удалось несколько раз побить собственные рекорды и стать одной из самых технологически развитых платформ. В течение года мы регулярно выпускали крупные продуктовые обновления, совершенствовали алгоритмы рекомендаций, запустили мобильное приложение VK клипы, а недавно встроили функцию „Дипфейк“ с образами популярных звёзд прямо в редактор сервиса. Мы активно работали над поддержкой авторов и развивали наше комьюнити, а также давали широкие инструменты контентмейкерам для создания качественного и разнообразного контента. Это не осталось незамеченным: зрители в 2022 г. ставили отметки „Нравится“ роликам на нашей платформе на 50% чаще, чем в 2021. Мы рады, что большое количество авторов и зрителей выбрали VK клипы как место встречи впечатлений — это мотивирует нас достигать ещё больших побед».