«Максимателеком» упростила подключение пассажиров к Wi-Fi в городском транспорте Москвы

«Максимателеком», оператор публичной сети Wi-Fi и провайдер цифровых сервисов в подвижном составе, и Департамент транспорта Москвы упростили подключение к сети MT_FREE и обеспечили бесшовный доступ к Wi-Fi для пассажиров при пересадках в метро.

Теперь пользователям Wi-Fi в наземном транспорте Москвы при пересадке в метро не нужно проходить повторную авторизацию, заходя в вагон метропоезда. Также пассажиры смогут продолжить пользоваться сервисом без прерывания интернет-сессии при пересадке с одной линии метрополитена на другую. При этом подключение мобильного устройства абонента к сети MT_FREE происходит автоматически. Это позволит пассажирам продолжить пользоваться бесплатным Wi-Fi как обычно, не совершая дополнительных действий.

Кроме того, появилась возможность подключиться к MT_FREE, не меняя сетевых настроек на смартфоне при первом входе в сеть. Ранее, чтобы впервые подключиться к сети, каждому пользователю требовалось заходить в настройки Wi-Fi на мобильном устройстве и менять их. Теперь новым пользователям нужно просто зарегистрироваться в сети и пользоваться интернетом.

«В 2014 г. по поручению мэра Москвы Сергея Собянина бесплатный беспроводной доступ в интернет по технологии Wi-Fi заработал на всех линиях московского метро. Сегодня 100% вагонов оборудованы для подключения к высокоскоростной сети. Также бесплатный интернет работает и на других видах городского транспорта. Для удобства пассажиров мы обновили систему подключения к Wi-Fi, теперь установить соединение можно ещё проще и быстрее. Поездки станут комфортнее, а связь — доступнее», — сказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта.

«Мы постоянно повышаем качество сервиса и стремимся сделать нашу сеть Wi-Fi еще удобнее для пользователей. Благодаря проведенной работе по улучшению пользовательского опыта пассажиры московского транспорта смогут еще быстрее подключаться к Wi-Fi и поддерживать привычный стиль жизни на протяжении всей поездки в столичном метро: смотреть видео, слушать музыку, оставаться на связи и пользоваться устойчивым интернетом на комфортной скорости», — отметил Борис Вольпе, генеральный директор компании «Максимателеком».

В качестве технологии для организации радиосвязи внутри движущихся составов используется Track Side Network. Она обеспечивает надежный сигнал в сложных условиях инфраструктуры метро и бесперебойную работу служебных и пассажирских сервисов, таких как видеотрансляции на экранах в вагонах.

Единая сеть Wi-Fi MT_FREE в Москве доступна на МЦК, МЦД, автобусах и электробусах магистральных маршрутов, поездах ЦППК и Аэрокспресс.